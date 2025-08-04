Посланник Трампа Келлог планирует посетить Украину перед дедлайном США для РФ

Спецпосланники Дональда Трампа отправляются на переговорные маршруты — Келлог готовится к визиту в Украину, Виткофф — РФ.

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Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог может в ближайшее время прибыть в Украину. Его визит ожидается перед дедлайном, который Трамп установил для Владимира Путина для достижения соглашения о прекращении огня.

Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на два независимых источника, знакомых с планированием визита.

Информация о возможной поездке Келлога совпадает с анонсированным визитом в Россию другого спецпосланника Трампа — Стива Виткоффа. Его прибытие ожидается 6–7 августа.

Ранее в Кремле заявили, что не исключают вероятной встречи Владимира Путина с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, такая встреча возможна после «необходимой работы на уровне экспертов». Других деталей не приводится.

Кроме того, представитель Путина сообщил, что в Кремле также не исключают встречи со спецпосланником президента США Дональда Трампа — Стивом Виткоффом.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его специальный посланник на Ближнем Востоке Стив Виткофф посетит РФ уже на этой неделе, это будет 6 или 7 августа.

«Я думаю, что на следующей неделе, в среду или четверг, он, возможно, поедет в Россию. Они хотели бы его увидеть. Они просили о встрече», – заявил Трамп.

На вопрос, что Россия может сделать, чтобы избежать угрозы санкций, президент США ответил: «Заключить сделку, которая положит конец убийствам людей».

Напомним, ранее Трамп дал России 10 дней для достижения соглашения с Украиной, пригрозив введением пошлин и других мер, если договоренность не будет достигнута.

Кроме того, Трамп заявил, что введет санкции против РФ после 10-дневного дедлайна.

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