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Посланник Трампа Келлог планирует посетить Украину перед дедлайном США для РФ

13:24, 4 августа 2025
Спецпосланники Дональда Трампа отправляются на переговорные маршруты — Келлог готовится к визиту в Украину, Виткофф — РФ.
Посланник Трампа Келлог планирует посетить Украину перед дедлайном США для РФ
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Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог может в ближайшее время прибыть в Украину. Его визит ожидается перед дедлайном, который Трамп установил для Владимира Путина для достижения соглашения о прекращении огня.

Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на два независимых источника, знакомых с планированием визита.

Информация о возможной поездке Келлога совпадает с анонсированным визитом в Россию другого спецпосланника Трампа — Стива Виткоффа. Его прибытие ожидается 6–7 августа.

Ранее в Кремле заявили, что не исключают вероятной встречи Владимира Путина с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, такая встреча возможна после «необходимой работы на уровне экспертов». Других деталей не приводится.

Кроме того, представитель Путина сообщил, что в Кремле также не исключают встречи со спецпосланником президента США Дональда ТрампаСтивом Виткоффом.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его специальный посланник на Ближнем Востоке Стив Виткофф посетит РФ уже на этой неделе, это будет 6 или 7 августа.

«Я думаю, что на следующей неделе, в среду или четверг, он, возможно, поедет в Россию. Они хотели бы его увидеть. Они просили о встрече», – заявил Трамп.

На вопрос, что Россия может сделать, чтобы избежать угрозы санкций, президент США ответил: «Заключить сделку, которая положит конец убийствам людей».

Напомним, ранее Трамп дал России 10 дней для достижения соглашения с Украиной, пригрозив введением пошлин и других мер, если договоренность не будет достигнута.

Кроме того, Трамп заявил, что введет санкции против РФ после 10-дневного дедлайна.

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