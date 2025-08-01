Трамп анонсував візит свого спецпредставника Віткоффа до Росії

Стів Віткофф поїде до Росії по завершенню візиту до Ізраїлю.

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Президент США Дональд Трамп повідомив, що його спецпосланець з питань Близького Сходу Стів Віткофф вирушить з візитом до Росії. Про це він сказав під час брифінгу у Білому домі.

Американський лідер підкреслив, що Віткофф поїде до Росії по завершенню візиту до Ізраїлю.

«Він (Віткофф. – ред.) їде до Росії, вірте чи ні», – сказав Трамп, коли його запитали про поточну поїздку Віткоффа на Близький Схід.

Нагадаємо, раніше Трамп дав Росії 10 днів для досягнення угоди з Україною, погрожуючи запровадженням мит та інших заходів, якщо домовленість не буде досягнута.

Додамо, високопоставлений дипломат США Джон Келлі заявив, що президент США Дональд Трамп хоче, щоб Росія та Україна домовилися про припинення війни до 8 серпня.

Крім того, Трамп заявив, що запровадить санкції проти РФ після 10-денного дедлайну.

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