Трамп хоче, щоб РФ та Україна домовилися про припинення війни до 8 серпня — дипломат США Джон Келлі

У США заявили, що готові вжити додаткових заходів для забезпечення миру в Україні.

Фото: suspilne.media

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Високопоставлений дипломат США Джон Келлі заявив, що президент США Дональд Трамп хоче, щоб Росія та Україна домовилися про припинення війни до 8 серпня. Про це він сказав під час виступу в Раді Безпеки ООН, пише Reuters.

«Росія і Україна мають негайно розпочати переговори про припинення вогню і стійкий мир. Настав час укласти угоду. Президент Трамп чітко дав зрозуміти: це має бути зроблено до 8 серпня. США готові запровадити додаткові заходи для забезпечення миру», — сказав Келлі під час засідання Ради Безпеки.

Нагадаємо, раніше Трамп дав Росії 10 днів для досягнення угоди з Україною, погрожуючи запровадженням мит та інших заходів, якщо домовленість не буде досягнута.

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