Апеляційний суд підтвердив законність вироку у справі про поширення злочинного впливу та злочини проти власності: деталі справи

Чоловіка з Кам’янець-Подільського району засудили до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна за крадіжки, насильницьке викрадення авто та поширення злочинного впливу, і апеляційний суд залишив вирок без змін.

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Хмельницький апеляційний суд залишив без змін вирок 39-річному жителю Кам’янець-Подільського району – за крадіжки, незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з насильством, та за умисне встановлення й поширення в суспільстві злочинного впливу він відбуватиме покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, крім житла. Про це повідомляє пресслужба суду.

За вироком, перебуваючи у місцях позбавлення волі, обвинувачений здобув авторитет серед засуджених. Після звільнення у 2021 році він одержав один з найвищих статусів у неформальній тюремній ієрархії.

Встановивши та поширивши свій злочинний вплив в суспільстві, зокрема на території міста Кам`янця-Подільського, він слідкував за дотриманням правил поведінки відповідно до «злодійських законів», «кримінальних традицій», забезпечував неухильний контроль за виконанням визначених ним правил і обов`язків, збирав та розподіляв гроші, у тому числі здобуті злочинним шляхом, забезпечував наповнення так званого «злодійського общака», вирішував спори, які виникали з погляду неписаних «злодійських законів» й приймав рішення про необхідність покарання винуватця.

Крім того, суд визнав доведеною його вину у вчиненні крадіжки та повторної крадіжки з проникненням (частини 2, 3 статті 185 Кримінального кодексу України) й у незаконному заволодінні транспортним засобом, поєднаним з насильством (частина 2 статті 289 КК України).

Суд встановив, що у грудні 2021 року в м. Кам`янці-Подільському обвинувачений зламав вхідні пластикові двері у гаражі й виніс звідти майна на понад 50 тис. грн. У січні 2022 року – викрав з автомобіля «Volvo XC 60», що стояв у дворі будинку, дві передні фари вартістю 12 799 грн кожна.

Близько 6 ранку 25 лютого 2022 року біля магазину він підійшов до власника автомобіля «Toyota Corolla» й почав вимагати віддати йому ключі від авта. Коли ж той відмовив – вдарив його кулаком в обличчя, дістав з його кишені ключі, документи на машину й водійське посвідчення, сів за кермо та поїхав.

В апеляційній скарзі захисник просив скасувати вирок і закрити кримінальне провадження у зв`язку з відсутністю складів кримінальних правопорушень та неможливістю встановити достатні докази для доведення винуватості його підзахисного.

За результатами апеляційного перегляду справи, колегія суддів констатувала, що «під час досудового слідства було зібрано та судом під час судового розгляду досліджено достатньо доказів на підтвердження доведеності вини обвинуваченого «поза розумним сумнівом» у вчиненні усіх інкримінованих злочинів й будь-яких правових підстав для скасування чи зміни вироку суду немає. Відтак залишила апеляційну скаргу захисника без задоволення.

З повним текстом ухвали апеляційного суду у справі № 676/1013/23 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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