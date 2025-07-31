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Апелляционный суд подтвердил законность приговора по делу о распространении преступного воздействия и преступления против собственности: детали дела

23:57, 31 июля 2025
Мужчину из Каменец-Подольского района приговорили к 8 годам заключения с конфискацией имущества за кражи, насильственный угон авто и распространение преступного влияния, и апелляционный суд оставил приговор без изменений.
Апелляционный суд подтвердил законность приговора по делу о распространении преступного воздействия и преступления против собственности: детали дела
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Хмельницкий апелляционный суд оставил без изменений приговор 39-летнему жителю Каменец-Подольского района – за кражи, незаконное завладение транспортным средством, совершённое с применением насилия, а также за умышленное установление и распространение в обществе преступного влияния он будет отбывать наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, кроме жилья.
Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно приговору, находясь в местах лишения свободы, обвиняемый завоевал авторитет среди осуждённых. После освобождения в 2021 году он получил один из самых высоких статусов в неформальной тюремной иерархии.

Установив и распространив своё преступное влияние в обществе, в частности на территории города Каменец-Подольского, он следил за соблюдением правил поведения согласно «воровским законам», «криминальным традициям», осуществлял строгий контроль за выполнением установленных им правил и обязанностей, собирал и распределял деньги, в том числе добытые преступным путём, обеспечивал пополнение так называемого «воровского общака», решал споры, возникавшие с точки зрения неписаных «воровских законов», и принимал решения о необходимости наказания виновных.

Кроме того, суд признал доказанной его вину в совершении кражи и повторной кражи с проникновением (части 2, 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины), а также в незаконном завладении транспортным средством с применением насилия (часть 2 статьи 289 УК Украины).

Суд установил, что в декабре 2021 года в г. Каменце-Подольском обвиняемый взломал входную пластиковую дверь в гараже и вынес оттуда имущество на сумму более 50 тыс. грн.В январе 2022 года – украл из автомобиля «Volvo XC 60», стоявшего во дворе дома, две передние фары стоимостью 12 799 грн каждая.

Около 6 часов утра 25 февраля 2022 года возле магазина он подошёл к владельцу автомобиля «Toyota Corolla» и начал требовать отдать ему ключи от машины. Когда тот отказался – ударил его кулаком в лицо, достал из его кармана ключи, документы на авто и водительское удостоверение, сел за руль и уехал.

В апелляционной жалобе защитник просил отменить приговор и закрыть уголовное производство в связи с отсутствием состава уголовных правонарушений и невозможностью установить достаточные доказательства для подтверждения вины его подзащитного.

По результатам апелляционного рассмотрения дела коллегия судей констатировала, что «в ходе досудебного расследования было собрано и судом при рассмотрении дела исследовано достаточно доказательств, подтверждающих вину обвиняемого «вне разумного сомнения» в совершении всех инкриминируемых преступлений, и отсутствуют какие-либо правовые основания для отмены или изменения приговора суда».

В связи с этим апелляционная жалоба защитника была оставлена без удовлетворения.

С полным текстом определения апелляционного суда по делу № 676/1013/23 можно ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений.

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