В ЕС заявили, что не будут замораживать финансирование Украины из-за ситуации с НАБУ и САП

В Европейской комиссии заверили, что замораживание помощи не рассматривается.

Фото: eu-ua.kmu.gov.ua

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Европейский союз не планирует прекращать финансовую поддержку Украины. Вместе с тем Брюссель ясно дал понять, что Киев должен обеспечить независимость антикоррупционных органов и продолжить реформы в сфере правосудия. Об этом 31 июля в Брюсселе заявил представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье, комментируя ситуацию вокруг НАБУ и САП.

В Еврокомиссии подтвердили, что изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Украины, принятые на прошлой неделе, вызвали обеспокоенность.

«ЕС ясно выразил серьезную обеспокоенность по поводу принятия изменений в УПК Украины», – отметил Мерсье.

Он добавил, что Еврокомиссия «тесно взаимодействует с украинскими властями для исправления ситуации». В то же время он заверил, что вопрос замораживания помощи не рассматривается.

В Брюсселе также приветствовали принятие парламентом закона, направленного на восстановление независимости НАБУ и САП. Документ уже подписан президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Важно, чтобы в Украине были независимые антикоррупционные органы и чтобы страна проводила реформы, необходимые для соблюдения верховенства права», – подчеркнул Гийом Мерсье.

Тем не менее он добавил, что окончательный текст закона еще необходимо изучить, и акцентировал внимание на том, что Украина должна постоянно бороться с коррупцией.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 31 июля приняла в целом как закон законопроект №13533 относительно восстановления полномочий НАБУ и САП, внесенный Владимиром Зеленским. Законопроект поддержал 331 депутат. Позже Президент Владимир Зеленский сообщил, что уже подписал свой законопроект о НАБУ и САП.

Также стало известно, что 31 июля новый закон о НАБУ и САП был опубликован в официальном издании «Голос Украины».

«Судебно-юридическая газета» ранее анализировала, как будут выглядеть соответствующие нормы УПК и закона о прокуратуре после принятия законопроекта 13533, что в них останется от внесенных законопроектом 12414 новелл, а что – будет возвращено к предыдущему состоянию.

В частности, закон оставляет изменения относительно упрощенного порядка назначения в прокуратуру без конкурса – в частности из числа экс-правоохранителей и изменения по увольнению прокуроров – в том числе с руководящих должностей.

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