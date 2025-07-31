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Лидеры ЕС приветствовали подписание Зеленским закона о восстановлении независимости НАБУ и САП

16:58, 31 июля 2025
Президент Европейского совета Антониу Кошта и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен опубликовали совместное заявление в поддержку принятия закона о НАБУ и САП.
Лидеры ЕС приветствовали подписание Зеленским закона о восстановлении независимости НАБУ и САП
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Как известно, Верховная Рада 31 июля приняла в целом в качестве закона законопроект 13533 относительно восстановления полномочий НАБУ и САП, внесенный Владимиром Зеленским. Сегодня Президент подписал этот документ.

Президент Европейского совета Антониу Кошта и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен опубликовали совместное заявление в поддержку принятия закона о НАБУ и САП.

"Подпись президента Украины Зеленского под законом о восстановлении независимости НАБУ и САП является положительным шагом. Реформы в Украине в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией должны продолжаться. Они остаются важными для продвижения Украины по европейскому пути", - написали фон дер Ляйен и Кошта.

При этом они заверили, что ЕС будет продолжать поддерживать эти усилия.

«Судебно-юридическая газета» ранее анализировала, как будут выглядеть соответствующие нормы УПК и закона о прокуратуре в случае принятия законопроекта 13533, что в них останется от внесенных законопроектом 12414 новелл, а что – будет возвращено к предыдущему состоянию.

В частности, закон оставляет изменения относительно упрощенного порядка назначения в прокуратуру без конкурса – в частности из числа экс-правоохранителей и изменения по увольнению прокуроров  в том числе с руководящих должностей.

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НАБУ закон ЕС САП Владимир Зеленский

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