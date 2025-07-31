Возможно ли увольнение без объяснения причин во время испытания: объяснение Гоструда

После окончания срока испытания, если договор не расторгнут, работник автоматически считается прошедшим испытание и продолжает работать на общих условиях.

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Южное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, возможно ли увольнение без объяснения причин во время испытания.

Испытательный срок является законодательно определенным этапом трудоустройства, позволяющим работодателю оценить профессиональные качества работника, а работнику - ознакомиться с условиями работы. Его установление возможно только с согласия работника и при обязательном указании в приказе о принятии на работу и трудовом договоре. Если такое условие отсутствует, работник считается принятым без опробования.

В соответствии с требованиями ст. 27 Кодекса законов о труде Украины (далее – КЗоТ Украины) срок испытания при принятии на работу, если иное не предусмотрено законодательством Украины, не может превышать трех месяцев, а в отдельных случаях – шести месяцев по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. Для рабочих такой срок не может превышать одного месяца.

Во время испытательного срока на работника распространяются все трудовые права и гарантии, предусмотренные КЗоТом Украины. В частности, это право на оплату труда, на отпуск, оплату временной нетрудоспособности, соблюдение установленного режима работы, безопасные условия труда и социальные гарантии. Испытательный термин не отменяет ни одной из этих норм.

В случае, если работник не отвечает занимаемой должности, работодатель имеет право: испытательный срок является законодательно определенным этапом трудоустройства, позволяющим работодателю оценить профессиональные качества работника, а работнику - ознакомиться с условиями работы. Его установление возможно только с согласия работника и при обязательном указании в приказе о принятии на работу и трудовом договоре. Если такое условие отсутствует, работник считается принятым без опробования.

В соответствии с требованиями ст. 27 Кодекса законов о труде Украины (далее – КЗоТ Украины) срок испытания при принятии на работу, если иное не предусмотрено законодательством Украины, не может превышать трех месяцев, а в отдельных случаях – шести месяцев по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. Для рабочих такой срок не может превышать одного месяца.

Во время испытательного срока на работника распространяются все трудовые права и гарантии, предусмотренные КЗоТом Украины. В частности, это право на оплату труда, на отпуск, оплату временной нетрудоспособности, соблюдение установленного режима работы, безопасные условия труда и социальные гарантии. Испытательный термин не отменяет ни одной из этих норм.

В случае, если работник не отвечает занимаемой должности, работодатель имеет право расторгнуть с ним трудовой договор из статьи 28 КЗоТ Украины. Закон позволяет это сделать без соблюдения общего порядка увольнения, но обязательно при условии письменного предупреждения не позднее чем за три дня до даты увольнения с изданием соответствующего приказа. Увольнение не допускается во время больничного или пребывания работника в отпуске, а также не может производиться по дискриминационных основаниям.

После окончания срока испытания, если договор не расторгнут, работник автоматически считается прошедшим испытание и продолжает работать на общих условиях.

Чтобы избежать недоразумений и оградить себя от возможных нарушений, работнику рекомендуется хранить копию трудового договора, ознакомиться с должностной инструкцией перед началом работы, фиксировать объем выполненных задач и при необходимости документально подтверждать соответствие занимаемой должности.

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