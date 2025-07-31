Чи можливе звільнення без пояснення причин під час випробування: пояснення Держпраці

Після завершення строку випробування, якщо договір не розірвано, працівник автоматично вважається таким, що пройшов випробування, і далі працює на загальних умовах.

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Південне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює, чи можливе звільнення без пояснення причин під час випробування.

Зазначається, що випробувальний термін є законодавчо визначеним етапом працевлаштування, що дозволяє роботодавцю оцінити професійні якості працівника, а працівнику - ознайомитися з умовами роботи. Його встановлення можливе лише за згодою працівника та за умови обов’язкового зазначення у наказі про прийняття на роботу та трудовому договорі. Якщо така умова відсутня, працівник вважається прийнятим без випробування.

Відповідно до вимог ст. 27 Кодексу законів про працю України строк випробування при прийнятті на роботу, якщо інше не передбачено законодавством України, не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках - шести місяців за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації.

Для робітників такий строк не може перевищувати одного місяця.

Під час випробувального терміну на працівника поширюються всі трудові права і гарантії, передбачені КЗпП України. Зокрема, це право на оплату праці, на відпустку, на оплату тимчасової непрацездатності, дотримання встановленого режиму роботи, безпечні умови праці та соціальні гарантії.

Випробувальний термін не скасовує жодної з цих норм.

У разі, якщо працівник не відповідає займаній посаді, роботодавець має пра: випробувальний термін є законодавчо визначеним етапом працевлаштування, що дозволяє роботодавцю оцінити професійні якості працівника, а працівнику - ознайомитися з умовами роботи. Його встановлення можливе лише за згодою працівника та за умови обов’язкового зазначення у наказі про прийняття на роботу та трудовому договорі. Якщо така умова відсутня, працівник вважається прийнятим без випробування.

Відповідно до вимог ст. 27 Кодексу законів про працю України (далі- КЗпП України) строк випробування при прийнятті на роботу, якщо інше не передбачено законодавством України, не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках - шести місяців за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації. Для робітників такий строк не може перевищувати одного місяця.

Під час випробувального терміну на працівника поширюються всі трудові права і гарантії, передбачені КЗпП України. Зокрема, це право на оплату праці, на відпустку, на оплату тимчасової непрацездатності, дотримання встановленого режиму роботи, безпечні умови праці та соціальні гарантії. Випробувальний термін не скасовує жодної з цих норм.

У разі, якщо працівник не відповідає займаній посаді, роботодавець має право розірвати з ним трудовий договір на підставі статті 28 КЗпП України. Закон дозволяє це зробити без дотримання загального порядку звільнення, але обов’язково за умови письмового попередження не пізніше ніж за три дні до дати звільнення, з виданням відповідного наказу. Звільнення не допускається під час лікарняного або перебування працівника у відпустці, а також не може здійснюватися з дискримінаційних підстав.

Після завершення строку випробування, якщо договір не розірвано, працівник автоматично вважається таким, що пройшов випробування, і далі працює на загальних умовах.

Щоб уникнути непорозумінь і захистити себе від можливих порушень, працівнику рекомендується зберігати копію трудового договору, ознайомлюватися з посадовою інструкцією перед початком роботи, фіксувати обсяг виконаних завдань та за необхідності - документально підтверджувати відповідність займаній посаді.

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