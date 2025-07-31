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Військовий омбудсман пояснила, на яку кількість днів відпустки тепер мають право військовослужбовці

16:31, 31 липня 2025
Військовослужбовці будуть мати право на 30 днів основної відпустки, 15 з яких обовʼязкові, 10 днів за сімейними обставинами та 14 днів відпустки для УБД.
Військовий омбудсман пояснила, на яку кількість днів відпустки тепер мають право військовослужбовці
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Військовослужбовці будуть мати право на 30 днів основної відпустки, 15 з яких обовʼязкові, 10 днів за сімейними обставинами та 14 днів відпустки для УБД. Про це повідомила Військовий омбудсман Ольга Решетилова.

«Верховна Рада проголосувала за законопроект, яким визначено, що 15 з 30 днів на рік основної відпустки для військовослужбовців є обовʼязковими. Також розблоковано 14 додаткових днів відпустки (з дозволу командира) для учасників бойових дій.

Таким чином після підписання закону військовослужбовці будуть мати право на:

  • 30 днів основної відпустки, 15 з яких обовʼязкові. Не використати цих 15 днів військовослужбовець може тільки за власним бажанням.
  • 10 днів за сімейними обставинами.
  • 14 днів відпустки для УБД», пояснила Решетилова.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 31 липня прийняла в цілому як закон законопроект 13235. Спочатку законопроект стосувався лише навчання військовослужбовців 18-25 років без відриву від служби. Власне, у такому вигляді його прийняли в першому читанні та готувалися прийняти в цілому. Однак, 31 липня Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки вирішив переглянути поправки ще раз – і вніс норми стосовно права на додаткову відпустку.

У фінальній редакції законопроекту передбачаються зміни до пункту 18 статті 10-1 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», які не пов’язані з питаннями освіти військовослужбовців віком від 18 до 25 років, які проходять військову службу за контрактом або за призовом.

Зокрема, в пункті 18 статті 10-1 Закону пропонується встановити, що під час дії воєнного стану військовослужбовцям, крім надання частини щорічної основної відпустки загальною тривалістю не більше 30 календарних днів, відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більше 10 календарних днів, надається ще й додаткова відпустка, визначена Законом «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», з дозволу командира (начальника) військової частини.

Разом з тим, як зауважило Головне юридичне управління парламенту, ці поправки можуть спричинити плутанину на практиці.

Так, положеннями Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», до якого відсилають норми щойно прийнятого закону, передбачено, що додаткова відпустка надається військовослужбовцям, яким надано статус учасника бойових дій, або статус з інвалідністю внаслідок війни, або учасника війни.

Проте зі змісту фінальної редакції законопроекту не вбачається, що додаткова відпустка, визначена Законом «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», надається лише тим, хто має відповідний статус.

Отже, можуть виникнути питання, хто матиме право на таку відпустку.

Разом з тим, новий закон дає можливість командиру (начальнику) військової частини на свій розсуд приймати рішення кому і коли надати відповідну відпустку.

Також, за словами Ольги Решетилової, Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки вирішив створити робочу групу, яка напрацює рішення для збільшення кількості днів відпусток саме для військовослужбовців, які виконують бойові завдання на глибину виконання першого ешелону оборони або наступу.

«Крім того, Президент ставив задачу законодавчо врегулювати питання щорічних компенсацій невикористаних відпусток військовослужбовцям (на сьогодні така компенсація відбувається тільки під час звільнення або родині у випадку загибелі). На жаль, сьогодні вирішити це питання не вдалося, через правову колізію – така норма суперечила б нормі іншого закону, який ще не вступив в силу. Народні депутати пообіцяли вирішити це питання якнайшвидше – вказала Військовий омбудсман.

Автор: Наталя Мамченко

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