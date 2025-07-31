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Военный омбудсмен объяснила, на сколько дней отпуска теперь имеют право военнослужащие

16:31, 31 июля 2025
Военнослужащие будут иметь право на 30 дней основного отпуска, 15 из которых обязательны, 10 дней по семейным обстоятельствам и 14 дней отпуска для УБД.
Военный омбудсмен объяснила, на сколько дней отпуска теперь имеют право военнослужащие
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Военнослужащие будут иметь право на 30 дней основного отпуска, 15 из которых являются обязательными, 10 дней по семейным обстоятельствам и 14 дней отпуска для участников боевых действий. Об этом сообщила военный омбудсмен Ольга Решетилова.

«Верховная Рада проголосовала за законопроект, которым определено, что 15 из 30 дней ежегодного основного отпуска для военнослужащих являются обязательными. Также разблокированы 14 дополнительных дней отпуска (с разрешения командира) для участников боевых действий.

Таким образом, после подписания закона военнослужащие будут иметь право на:

  • 30 дней основного отпуска, 15 из которых обязательны. Не воспользоваться этими 15 днями военнослужащий может только по собственному желанию.
  • 10 дней по семейным обстоятельствам.
  • 14 дней отпуска для участников боевых действий (УБД)», – объяснила Решетилова.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 31 июля приняла в целом как закон законопроект 13235. Изначально он касался только обучения военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет без отрыва от службы. Именно в таком виде он был принят в первом чтении и готовился ко второму. Однако 31 июля Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности решил еще раз пересмотреть поправки — и добавил нормы о праве на дополнительный отпуск.

В финальной редакции законопроекта предусматриваются изменения в пункт 18 статьи 10-1 Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», которые не связаны с вопросами образования военнослужащих от 18 до 25 лет, проходящих службу по контракту или по призыву.

В частности, в пункте 18 статьи 10-1 Закона предлагается установить, что во время действия военного положения военнослужащим, помимо предоставления части ежегодного основного отпуска общей продолжительностью не более 30 календарных дней, отпуска по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения продолжительностью не более 10 календарных дней, также предоставляется дополнительный отпуск, определенный Законом «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», с разрешения командира (начальника) воинской части.

В то же время, как отметило Главное юридическое управление парламента, эти поправки могут вызвать путаницу на практике.

Так, согласно положениям Закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», на который ссылаются нормы принятого закона, дополнительный отпуск предоставляется только тем военнослужащим, которым присвоен статус участника боевых действий, либо статус лица с инвалидностью вследствие войны, либо участника войны.

Однако из содержания финальной редакции законопроекта не следует, что дополнительный отпуск, предусмотренный указанным законом, предоставляется исключительно лицам с соответствующим статусом.

Следовательно, могут возникнуть вопросы относительно того, кто будет иметь право на такой отпуск.

В то же время новый закон дает командиру (начальнику) воинской части право по собственному усмотрению принимать решение, кому и когда предоставить соответствующий отпуск.

Также, по словам Ольги Решетиловой, Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности решил создать рабочую группу, которая разработает решение для увеличения количества дней отпуска именно для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в глубине первого эшелона обороны или наступления.

«Кроме того, Президент поставил задачу законодательно урегулировать вопрос ежегодной компенсации за неиспользованные отпуска военнослужащим (на данный момент такая компенсация предоставляется только при увольнении или семье в случае гибели). К сожалению, сегодня решить этот вопрос не удалось из-за правовой коллизии — такая норма противоречила бы норме другого закона, который еще не вступил в силу. Народные депутаты пообещали решить этот вопрос как можно скорее», — указала военный омбудсмен.

Автор: Наталя Мамченко

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