Командиры смогут предоставлять дополнительный отпуск военнослужащим – Верховная Рада приняла закон

Военнослужащие смогут получить дополнительный отпуск с разрешения командира воинской части – парламент принял закон в целом.

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Военнослужащие смогут рассчитывать на дополнительный отпуск, если соответствующее разрешение предоставит командир воинской части. Как проанализировала «Судебно-юридическая газета», соответствующие нормы неожиданно появились в законопроекте 13235, который изначально касался только обучения молодых военных без отрыва от службы.

Так, 31 июля Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект 13235 по вопросам образования военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет, которые проходят военную службу по контракту или по призыву во время мобилизации.

Сначала законопроект касался только обучения военнослужащих 18-25 лет без отрыва от службы. Собственно, как писала «Судебно-юридическая газета», в таком виде его приняли в первом чтении и готовились принять в целом.

Однако, 31 июля Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности решил пересмотреть поправки еще раз – и внес нормы относительно права на дополнительный отпуск.

Как проанализировало наше издание, в финальной редакции законопроекта предусматриваются также изменения в пункт 18 статьи 10-1 Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», которые не связаны с вопросами образования военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет, которые проходят военную службу по контракту или по призыву.

В частности, в пункте 18 статьи 10-1 Закона предлагается установить, что во время действия военного положения военнослужащим, кроме предоставления части ежегодного основного отпуска общей продолжительностью не более 30 календарных дней, отпуска по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения продолжительностью не более 10 календарных дней, предоставляется еще и дополнительный отпуск, определенный Законом «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», с разрешения командира (начальника) воинской части.

Вместе с тем, как отметило Главное юридическое управление парламента, эти поправки могут вызвать путаницу на практике.

Так, положениями Закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», к которому отсылают нормы только что принятого закона, предусмотрено, что дополнительный отпуск предоставляется военнослужащим, которым предоставлен статус участника боевых действий, или статус с инвалидностью вследствие войны, или участника войны.

Однако из содержания финальной редакции законопроекта не усматривается, что дополнительный отпуск, определенный Законом «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», предоставляется только тем, кто имеет соответствующий статус.

Следовательно, могут возникнуть вопросы, кто будет иметь право на такой отпуск.

Вместе с тем, новый закон дает возможность командиру (начальнику) воинской части по своему усмотрению принимать решение кому и когда предоставить соответствующий отпуск.

Следовательно, абзацы первый и второй п. 18 статьи 10-1 будут изложены в такой редакции:

«Во время действия военного положения военнослужащим, кроме военнослужащих, которые проходят базовую военную службу, предоставляется часть ежегодного основного отпуска общей продолжительностью не более 30 календарных дней, дополнительный отпуск, определенный Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», с разрешения командира (начальника) воинской части, а также отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения продолжительностью не более 10 календарных дней.

Каждый из указанных отпусков предоставляется без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец.

Ежегодный основной отпуск, указанный в абзаце первом этого пункта, предоставляется частями в течение календарного года, при условии, что основная непрерывная ее часть составит не менее 15 календарных дней и одновременного отсутствия не более 30 процентов общей численности военнослужащих соответствующего подразделения. Предоставление основной непрерывной части ежегодного основного отпуска продолжительностью 15 календарных дней является обязательным. Такой отпуск может не предоставляться исключительно по желанию военнослужащего».

Автор: Наталя Мамченко

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