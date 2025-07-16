Военнослужащие 18-25 лет смогут учиться без отрыва от службы – депутаты рассмотрят законопроект

Народные депутаты рассмотрят в целом законопроект, которым предлагается разрешить военнослужащим до 25 лет учиться без отрыва от службы.

Фото: kpi.kharkov.ua

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Верховная Рада готовится принять в целом как закон законопроект 13235 относительно вопросов образования военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет, проходящих военную службу по контракту или по призыву во время мобилизации.

Так, Закон «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» дополнят нормой, что во время действия военного положения военнослужащим в возрасте от 18 до 25 лет, не имеющим высшего образования и обучающимся в учреждениях высшего или профессионального предвысшего образования для получения соответствующего уровня образования, кроме высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений учреждений высшего образования, предоставляется отпуск в связи с обучением, предусмотренный статьей 15 Закона «Об отпусках».

В статье 13 будет предусмотрено, что военнослужащие имеют право на обучение (в том числе на получение последипломного образования и повышение квалификации) в высших военных учебных заведениях, военных учебных подразделениях учреждений высшего образования, учреждениях профессионального предвысшего военного образования, других учреждениях высшего образования.

Военнослужащим, принятым на военную службу по контракту на должности офицерского состава, разрешается обучаться в других учреждениях высшего образования без отрыва от службы после прохождения ими срока службы, равного времени их обучения для получения предыдущей степени высшего образования.

Другим категориям военнослужащих (в том числе военнослужащим в возрасте от 18 до 25 лет, не имеющим высшего образования), кроме военнослужащих, проходящих базовую военную службу, военную службу (обучение) курсантов высших военных учебных заведений и учреждений высшего образования, имеющих в своем составе военные институты, факультеты военной подготовки, кафедры военной подготовки, отделения военной подготовки, и военную службу по призыву лиц офицерского состава, разрешается обучаться в других учреждениях высшего образования без отрыва от службы в порядке, определенном соответствующими положениями о прохождении военной службы гражданами Украины.

В статье 46 Закона «О высшем образовании» будет установлено, что соискателям высшего образования, призванным на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период, или соискателям высшего образования в возрасте от 18 до 25 лет, принятым на военную службу по контракту, гарантируются сохранение места обучения, а также выплата стипендии после возобновления обучения. Положения этого абзаца применяются к соискателям высшего образования в возрасте от 18 до 25 лет, принятым на военную службу по контракту, также в случае, если на момент прекращения (окончания) контракта о прохождении военной службы их возраст составлял 25 лет.

В статье 53 Закона «Об образовании» будет предусмотрено право соискателей образования на сохранение места обучения на период прохождения базовой военной службы, военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период, военной службы по призыву лиц из числа резервистов в особый период, гражданам в возрасте от 18 до 25 лет, принятым на военную службу по контракту. Положения этого абзаца будут применяться к гражданам в возрасте от 18 до 25 лет, принятым на военную службу по контракту, также в случае, если на момент прекращения (окончания) контракта о прохождении военной службы их возраст составлял 25 лет.

В Законе «О профессиональном предвысшем образовании» устанавливается, что соискателям профессионального предвысшего образования, призванным на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период, а также гражданам в возрасте от 18 до 25 лет, проходящим военную службу по контракту, заключенным в соответствии с абзацем 4 части 3 статьи 23 Закона «О воинской обязанности и военной службе» сроком на один год, или принятым на военную службу по контракту в случае объявления решения о проведении мобилизации и/или введения военного положения, гарантируются сохранение места обучения и стипендии.

Также такие соискатели образования будут иметь право на сохранение места обучения на период прохождения базовой службы, военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период военной службы по призыву лиц из числа резервистов в особый период или военной службы по контракту для граждан в возрасте от 18 до 25 лет. Положения этого пункта применяются к гражданам в возрасте от 18 до 25 лет, принятым на военную службу по контракту, также в случае, если на момент прекращения (окончания) контракта о прохождении военной службы их возраст составлял 25 лет.

Соответственно, в статье 39 Закона «О воинской обязанности и военной службе» будет предусмотрено, что граждане Украины, проходящие базовую военную службу, военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, или принятые на военную службу по контракту в случае объявления решения о проведении мобилизации и (или) введения военного положения, а также граждане в возрасте от 18 до 25 лет, проходящие военную службу по контракту, заключенным в соответствии с абзацем четвертым ч. 3 статьи 23 этого Закона сроком на один год, пользуются гарантиями, предусмотренными ч. 3 статьи 119 Кодекса законов о труде, а также ч. 1 статьи 53 и ч. 2 статьи 57 Закона «Об образовании», ч. 2 статьи 44, ч. 1 статьи 54 и ч. 3 статьи 63 Закона «О профессиональном предвысшем образовании», ч. 2 статьи 46 Закона «О высшем образовании».

Как писала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский ранее подписал указ №396/2025, которым предоставляется возможность военнослужащим в возрасте от 18 до 25 лет, проходящим военную службу по контракту или по призыву во время мобилизации, получать высшее образование без отрыва от военной службы.

Автор: Наталя Мамченко

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