Новым языковым омбудсвумен станет Елена Ивановская — решение Кабмина

Правительство назначило Елену Ивановскую следующим Уполномоченным по защите государственного языка.

Фото: elita.org.ua

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Кабинет Министров Украины 15 июля на заседании принял решение назначить Елену Ивановскую на должность Уполномоченного по защите государственного языка.

Елена Ивановская — доктор филологических наук, профессор и преподаватель Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Кандидатскую диссертацию ученая защитила на тему «Фольклорное наследие Анны Барвинок», а докторская диссертация носит название «Субъектно-образная система фольклора: категориальный аспект».

В университете Елена Ивановская преподает, в частности, такие дисциплины:

фольклорный аспект обычного права;

методика преподавания фольклора;

субъектно-образная система фольклора.

Напомним, 2 июля Кабмин уволил Тараса Креминя с должности Уполномоченного в связи с окончанием срока назначения.

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