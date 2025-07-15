Новым языковым омбудсвумен станет Елена Ивановская — решение Кабмина

Кабинет Министров Украины 15 июля на заседании принял решение назначить Елену Ивановскую на должность Уполномоченного по защите государственного языка.
Елена Ивановская — доктор филологических наук, профессор и преподаватель Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
Кандидатскую диссертацию ученая защитила на тему «Фольклорное наследие Анны Барвинок», а докторская диссертация носит название «Субъектно-образная система фольклора: категориальный аспект».
В университете Елена Ивановская преподает, в частности, такие дисциплины:
Напомним, 2 июля Кабмин уволил Тараса Креминя с должности Уполномоченного в связи с окончанием срока назначения.
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