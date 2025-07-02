Кабмин уволил Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя

У языкового Омбудсмена Тараса Кременя 8 июля истекает срок полномочий.

Фото: mova-ombudsman.gov.ua

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Кабмин на заседании 2 июля принял решение уволить Тараса Кременя с должности Уполномоченного по защите государственного языка с 8 июля 2025 года в связи с окончанием срока назначения на должность.

Напомним, что с 8 июля 2020 года должность Уполномоченного по вопросам защиты государственного языка занимал Тарас Кремень.

Таким образом, срок его полномочий, который составляет 5 лет, истекает 8 июля 2025 года.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде зарегистрирован законопроект 13371 о защите государственного языка во время действия военного положения.

Законопроектом предлагается предусмотреть, что во время действия военного положения полномочия Уполномоченного по защите государственного языка не могут быть прекращены.

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