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Кабмін звільнив Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя

14:19, 2 липня 2025
У мовного Омбудсмена Тараса Кременя 8 липня спливає строк повноважень.
Кабмін звільнив Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя
Фото: mova-ombudsman.gov.ua
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Кабмін на засіданні 2 липня прийняв рішення звільнити Тараса Кременя з посади Уповноваженого із захисту державної мови з 8 липня 2025 року у зв’язку з закінченням строку призначення на посаду.

Нагадаємо, що з 8 липня 2020 року посаду Уповноваженого з питань захисту державної мови займав Тарас Кремінь.

Таким чином, строк його повноважень, який становить 5 років, спливає 8 липня 2025 року.

Як писала «Судово-юридична газета», у Верховній Раді зареєстровано законопроект 13371 щодо захисту державної мови під час дії воєнного стану.

Законопроектом пропонується передбачити, що під час дії воєнного стану повноваження Уповноваженого із захисту державної мови не можуть бути припинені.

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Кабінет Міністрів України звільнення

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