Трамп заявил, что США не планируют поставлять Украине ракеты большой дальности

Дональд Трамп подчеркнул, что он «на стороне человечности» и хочет «остановить убийства».

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не планируют поставлять Украине ракеты дальнего радиуса действия. Также он подчеркнул, что Украина не должна пытаться наносить удары по Москве, передает ClashReport.

Когда журналист спросил Трампа, на чьей он стороне, тот ответил:

«Я ни на чьей стороне. Я на стороне человечности. Я хочу остановить убийства».

Кроме того, американский президент выразил разочарование Путиным.

«Посмотрим, что будет с Путиным. Пока что я очень разочарован Путиным. Я прекратил много войн за последние три месяца. Но эту войну я еще не остановил», — сказал он.

Также Трамп подтвердил, что США не собираются поставлять Украине ракеты большой дальности:

«Нет, мы не стремимся к этому», — добавил он.

На вопрос журналистов, может ли Зеленский нанести удар по Москве, Трамп ответил:

«Нет, он не должен наносить удары по Москве».

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