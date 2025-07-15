Трамп заявив, що США не планують постачати Україні ракети великої дальності

Дональд Трамп повідомив, що він «на стороні людяності» та хоче «зупинити вбивства».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявив, що він США не планують постачати Україні ракети далекого радіуса дії. Також він підкреслив, що Україні не варто намагатися вразити Москву, передає ClashReport

Коли журналіст запитав Трампа, чи знаходиться він на боці України, той відповів: «Я ні на чиєму боці. Я на боці людяності. Я хочу зупинити вбивства».

Також президент США заявив, що він розчарований Путіним.

«Побачимо, що буде з Путіним. Поки що я дуже розчарований Путіним. Я розв'язав багато війн за останні три місяці. Але цієї я ще не отримав», - сказав він.

Крім того, США не планують постачати Україні ракети великої дальності.

«Ні, ми не прагнемо цього робити», - додав Трамп.

Ще журналісти запитали у Трампа, чи може Зеленський вдарити по Москві.

«Ні, він не повинен завдавати ударів по Москві», - відповів президент США.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.