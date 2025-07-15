Новим мовним Омбудсманом стане Олена Івановська — рішення Кабміну

Кабінетом Міністрів України 15 липня провів засідання, під час якого прийняв рішення призначити Олену Івановську на посаду Уповноваженого із захисту державної мови.
Олена Івановська — докторка філологічних наук, професорка та викладачка Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Кандидатську дисертацію науковиця захистила на тему «Фольклористична спадщина Ганни Барвінок», а її докторська має назву «Суб’єктно-образна система фольклору: категоріальний аспект».
У виші Олена Івановська викладає для студентів зокрема:
Нагадаємо, 2 липня Кабінет Міністрів звільнив Тараса Кременя з посади мовного Омбудсмана через закінчення строку призначення.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.