Новим мовним Омбудсманом стане Олена Івановська — рішення Кабміну

Уряд призначив Олену Івановську наступним Уповноваженим із захисту державної мови.

Фото: elita.org.ua

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Кабінетом Міністрів України 15 липня провів засідання, під час якого прийняв рішення призначити Олену Івановську на посаду Уповноваженого із захисту державної мови.

Олена Івановська — докторка філологічних наук, професорка та викладачка Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Кандидатську дисертацію науковиця захистила на тему «Фольклористична спадщина Ганни Барвінок», а її докторська має назву «Суб’єктно-образна система фольклору: категоріальний аспект».

У виші Олена Івановська викладає для студентів зокрема:

фольклорний аспект звичаєвого права;

методику навчання фольклору;

суб’єктно-образну систему фольклору.

Нагадаємо, 2 липня Кабінет Міністрів звільнив Тараса Кременя з посади мовного Омбудсмана через закінчення строку призначення.

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