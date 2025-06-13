Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Зеленский подписал изменения, позволяющие военнослужащим 18-25 лет получать высшее образование без отрыва от службы

14:51, 13 июня 2025
Однако обучение не должно препятствовать выполнению военнослужащим служебных обязанностей по занимаемой должности.
Зеленский подписал изменения, позволяющие военнослужащим 18-25 лет получать высшее образование без отрыва от службы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский подписал указ №396/2025, которым предоставляется возможность военнослужащим в возрасте от 18 до 25 лет, проходящим военную службу по контракту или по призыву во время мобилизации, получать высшее образование без отрыва от военной службы.

Соответствующие изменения внесены его Указом в пункт 173 Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины.

Согласно изменениям, военнослужащие рядового состава, сержантского и старшинского состава, проходящие военную службу по контракту и продлившие срок военной службы по новому контракту, военнослужащие в возрасте от 18 до 25 лет, проходящие военную службу по контракту или по призыву во время мобилизации на особый период, и лица офицерского состава (кроме военнослужащих военной службы по призыву лиц офицерского состава), получившие высшее образование по государственному заказу и прослужившие время, равное времени обучения для получения предыдущего высшего образования, для углубления профессиональных знаний и получения высшего образования могут обучаться без отрыва от военной службы в учреждениях высшего образования с разрешения командира – от командира соединения и выше, которое предоставляется на основании рапорта военнослужащих и объявляется приказом командира (начальника) воинской части, в которой военнослужащий проходит военную службу.

Обучение не должно препятствовать выполнению военнослужащим служебных обязанностей по занимаемой должности.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», мужчины от 18 до 25 лет, которые были мобилизованы или подписали контракт на военную службу, смогут получить право на обучение в учебных заведениях без отрыва от службы. Соответствующий законопроект Кабмина 13235 Верховная Рада 4 июня приняла в первом чтении.

Как отмечается, законопроект разработан Минобороны для «повышения мотивационных факторов привлечения на военную службу граждан в возрасте от 18 до 25 лет».

Сейчас этот законопроект готовится ко второму чтению, впрочем, уже внесены соответствующие изменения в Положение.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

указ военнослужащие Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд частично возобновил прием процессуальных документов, но электронный суд еще не работает

Кассационные гражданский и уголовный суды, Большая Палата пока не принимают и не распределяют дела через систему электронного судопроизводства — о возобновлении работы электронного суда в Верховном Суде сообщат дополнительно.

Председатель Службы судебной охраны решил уволиться с должности

Павел Малыхин написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Зеленский подписал изменения, позволяющие военнослужащим 18-25 лет получать высшее образование без отрыва от службы

Однако обучение не должно препятствовать выполнению военнослужащим служебных обязанностей по занимаемой должности.

В ЕС очередной коррупционный скандал: премьер-министр Испании Санчес признал «откаты» в своей партии, но отказался уйти в отставку

В ЕС – постоянные коррупционные скандалы, но европейские лидеры не спешат реагировать.

Трамп заявил, что Иран должен заключить ядерную сделку, иначе будет поздно

Дональд Трамп заявил, что США производят лучшее оружие, и что у Израиля его много, поэтому Иран обязан заключить сделку — потом будет поздно.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ганна Фазикош
    Ганна Фазикош
    голова Закарпатського апеляційного суду
  • Ірина Ковальська
    Ірина Ковальська
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Руслан Козлов
    Руслан Козлов
    голова Печерського районного суду міста Києва
  • Євген Мєзєнцев
    Євген Мєзєнцев
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду