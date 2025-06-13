Зеленский подписал изменения, позволяющие военнослужащим 18-25 лет получать высшее образование без отрыва от службы

Однако обучение не должно препятствовать выполнению военнослужащим служебных обязанностей по занимаемой должности.

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Президент Владимир Зеленский подписал указ №396/2025, которым предоставляется возможность военнослужащим в возрасте от 18 до 25 лет, проходящим военную службу по контракту или по призыву во время мобилизации, получать высшее образование без отрыва от военной службы.

Соответствующие изменения внесены его Указом в пункт 173 Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины.

Согласно изменениям, военнослужащие рядового состава, сержантского и старшинского состава, проходящие военную службу по контракту и продлившие срок военной службы по новому контракту, военнослужащие в возрасте от 18 до 25 лет, проходящие военную службу по контракту или по призыву во время мобилизации на особый период, и лица офицерского состава (кроме военнослужащих военной службы по призыву лиц офицерского состава), получившие высшее образование по государственному заказу и прослужившие время, равное времени обучения для получения предыдущего высшего образования, для углубления профессиональных знаний и получения высшего образования могут обучаться без отрыва от военной службы в учреждениях высшего образования с разрешения командира – от командира соединения и выше, которое предоставляется на основании рапорта военнослужащих и объявляется приказом командира (начальника) воинской части, в которой военнослужащий проходит военную службу.

Обучение не должно препятствовать выполнению военнослужащим служебных обязанностей по занимаемой должности.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», мужчины от 18 до 25 лет, которые были мобилизованы или подписали контракт на военную службу, смогут получить право на обучение в учебных заведениях без отрыва от службы. Соответствующий законопроект Кабмина 13235 Верховная Рада 4 июня приняла в первом чтении.

Как отмечается, законопроект разработан Минобороны для «повышения мотивационных факторов привлечения на военную службу граждан в возрасте от 18 до 25 лет».

Сейчас этот законопроект готовится ко второму чтению, впрочем, уже внесены соответствующие изменения в Положение.

Автор: Наталя Мамченко

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