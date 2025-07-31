Мнения людей услышаны, — Ермак о принятом законе относительно НАБУ и САП

Андрей Ермак подчеркнул, что в Украине существует быстрый диалог между властью и обществом.

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 31 июля приняла в целом как закон законопроект №13533 относительно восстановления полномочий НАБУ и САП, внесенный Владимиром Зеленским. Законопроект поддержал 331 депутат.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак отреагировал на принятый закон.

«У нас замечательное гражданское общество, прекрасная молодежь, которую слышит Президент Владимир Зеленский. Существует быстрый диалог между властью и обществом. Это и есть настоящая демократия, когда мнения людей услышаны, есть конкретные шаги и реакция.

Благодарю депутатов за голосование. Победители — все, а в первую очередь — демократическая Украина», — заявил он.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявляла, что закон снимает вопросы относительно рисков вмешательства в работу антикоррупционных органов и укрепляет всю систему правопорядка.

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