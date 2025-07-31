Конституционный суд Италии разрешил небиологической матери в однополой паре взять отпуск по уходу за ребенком

Суд приравнял права небиологической матери в однополом союзе к родительским.

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Конституционный суд Италии принял решение, согласно которому небиологическая мать в однополом гражданском союзе имеет право на отцовский отпуск, приравняв ее роль к роли отца. Это решение гарантирует женщинам в таких парах возможность получить время для установления связи с новорожденным ребенком. Об этом сообщило Associated Press.

В понедельник, 28 июля, суд признал неконституционным указ 2001 года о родительских отпусках, поскольку он не предусматривал права небиологической матери в гражданском союзе между женщинами на обязательный 10-дневный отпуск после рождения ребенка. Суд подчеркнул, что интересы ребенка, нуждающегося в заботе обоих родителей, а также обязанности родителей не зависят от их сексуальной ориентации.

В Италии действуют строгие ограничения в отношении искусственного оплодотворения, а суррогатное материнство запрещено с 2004 года. В 2024 году правительство Джорджии Мелони усилило эти ограничения, криминализировав обращение итальянцев к услугам суррогатного материнства за рубежом. Нынешнее решение суда касается женщин, прошедших законные процедуры искусственного оплодотворения за пределами Италии.

Это уже второе за последние месяцы решение итальянского суда, которое положительно восприняло ЛГБТК+ сообщество. В мае 2025 года суд разрешил официально регистрировать двух женщин в качестве родителей в свидетельстве о рождении ребенка.

Ассоциация Pro Life and Family резко раскритиковала новое постановление, назвав его «смешным» и очередным примером того, как «гендерное безумие» якобы подрывает социальный и правовой порядок Италии. В то же время депутат Алессандро Цан, известный своей поддержкой прав ЛГБТК+ сообщества, приветствовал решение, назвав его историческим и устраняющим «несправедливую и жестокую дискриминацию».

«Справедливость напоминает правительству о простом принципе: любовь – это семья, и каждый мальчик и девочка имеют право на заботу и защиту обоих родителей – без дискриминации», – написал Цан в социальных сетях.

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