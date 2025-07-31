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Нанес себе травмы самостоятельно, — полиция закрыла дело о нападении на журналиста Макарова в Киеве

14:34, 31 июля 2025
Полиция заявляет, что телесные повреждения Юрий Макаров нанес себе сам.
Нанес себе травмы самостоятельно, — полиция закрыла дело о нападении на журналиста Макарова в Киеве
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Полиция Киева завершила расследование о телесных повреждениях, которые получил журналист Юрий Макаров. По результатам экспертизы, на момент происшествия рядом с ним не было других лиц, а полученные телесные повреждения он нанес себе самостоятельно.

Полиция сообщила, что в апреле к ним поступило сообщение о нападении вблизи одного из жилых комплексов в Соломенском районе Киева.

По словам самого журналиста Макарова, неизвестный мужчина якобы подошел к нему и ударил ножом. В результате 69-летний журналист получил ранения в районе ребра и на руке.

Его госпитализировали, а правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном тяжком телесном повреждении (ч. 1 ст. 121 УК Украины) и начали следственные действия.

"Полицейские тщательно отработали все видео с камер наблюдения, опросили десятки вероятных очевидцев и провели следственный эксперимент: в момент получения мужчиной ранений посторонних лиц рядом с заявителем не было", - рассказали в полиции.

Правоохранители изъяли возможное орудие преступления – нож и чехол к нему, который нашли неподалеку, и провела их экспертизу.

"По результатам экспертного исследования, образцы ДНК, отобранные из вещественных доказательств, принадлежат исключительно потерпевшему, что указывает на то, что телесные повреждения мужчина нанес себе самостоятельно", - пришли к выводу в полиции.

Там добавили, что потерпевший прошел комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу, по заключению которой в момент причинения ранений у него была "острая реакция на стресс, что могло влиять на его действия".

Отмечается, что журналист признал заключение экспертизы. Уголовное производство закрыто.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в апреле в Киеве было совершено нападение на журналиста и продюсера Суспільного Мовлення Юрия Макарова. 

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