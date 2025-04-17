На журналіста Юрія Макарова здійснили замах

Журналіст Суспільного Юрій Макаров у лікарні з ножовим пораненням.

Фото: Суспільне Мовлення

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16 квітня пізно ввечері у Києві було скоєно напад на журналіста та продюсера Суспільного Мовлення Юрія Макарова. Про це повідомляє «Суспільне».

За попередньою інформацією, на Макарова напав невідомий і завдав йому ножового поранення. Журналіста у тяжкому стані госпіталізували. Станом на ранок 17 квітня загрози його життю немає.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 121 Кримінального кодексу України – «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Наразі тривають слідчі дії, правоохоронці з’ясовують обставини нападу.

У Суспільному заявили, що закликають Міністра внутрішніх справ взяти розслідування під особистий контроль. Колеги побажали Юрію Макарову якнайшвидшого одужання і висловили сподівання, що нападника буде знайдено та притягнуто до відповідальності.

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