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У Молдові призначили дату парламентських виборів

14:28, 17 квітня 2025
Молдова призначила парламентські вибори на 28 вересня 2025 року.
У Молдові призначили дату парламентських виборів
Фото: ukrinform
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Парламент Республіки Молдова ухвалив рішення провести чергові парламентські вибори 28 вересня 2025 року. Відповідну постанову підтримали 57 депутатів, 32 не голосували. Ініціатива належала представникам правлячої партії «Дія і солідарність». Про це повідомляє TV8.

Спікер парламенту Ігор Гросу назвав ці вибори «вирішальними» для майбутнього країни. У своєму дописі на Facebook він наголосив, що виборці мають визначити подальший курс – або збереження курсу на євроінтеграцію, або повернення під зовнішній вплив.

«Або ми все перекреслюємо, руйнуємо все, чого досягли на європейському шляху, на шляху модернізації і перекриваємо будь-які шанси на вступ до Європейського Союзу, або ми рухаємося вперед шляхом розвитку і миру. Наше завдання на цих виборах – забезпечити, щоб ми не звернули зі шляху до миру і розвитку, щоб країна не повернулася під управління вказівками з Кремля, щоб ми зберегли наш суверенітет і свободу», – зазначив Гросу.

Термін повноважень чинного парламенту спливає 11 липня. Відповідно до законодавства, вибори мають відбутися не пізніше ніж через три місяці після цієї дати.

Раніше, 12 грудня 2024 року, під час парламентського засідання керівник Служби інформації та безпеки Молдови попередив, що Росія може спробувати втрутитися у вибори 2025 року, прагнучи здобути контроль над парламентом країни.

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вибори Парламент Молдова

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