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Спецпредставник Трампа Стів Віткофф зустрівся із радником президента Франції

14:19, 17 квітня 2025
Стів Віткофф прибув до Франції на переговори щодо можливості припинення війни в Україні.
Спецпредставник Трампа Стів Віткофф зустрівся із радником президента Франції
Фото: Ludovic Marin/EPAPhotograph: Ludovic Marin/EPA
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Спецпосланець президента Дональда Трампа Стів Віткофф знаходиться із візитом у Парижі, де має провести низку зустрічей.

Зокрема, 17 квітня Стів Віткофф зустрічається з дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Бонне в Єлисейському палаці. Про це повідомляє The Guardian.

Як зазначили у Держдепі США раніше, метою візиту є проведення переговорів з європейськими колегами «для переговорів з європейськими колегами, щоб просувати мету президента Трампа припинити російсько-українську війну та зупинити кровопролиття».

Також під час візиту планується обговорення шляхів просування спільних інтересів у регіоні.

Додамо, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував переговори з партнерами в Парижі.

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США Україна Дональд Трамп війна Франція

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