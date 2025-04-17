Спецпредставник Трампа Стів Віткофф зустрівся із радником президента Франції

Стів Віткофф прибув до Франції на переговори щодо можливості припинення війни в Україні.

Фото: Ludovic Marin/EPAPhotograph: Ludovic Marin/EPA

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Спецпосланець президента Дональда Трампа Стів Віткофф знаходиться із візитом у Парижі, де має провести низку зустрічей.

Зокрема, 17 квітня Стів Віткофф зустрічається з дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Бонне в Єлисейському палаці. Про це повідомляє The Guardian.

Як зазначили у Держдепі США раніше, метою візиту є проведення переговорів з європейськими колегами «для переговорів з європейськими колегами, щоб просувати мету президента Трампа припинити російсько-українську війну та зупинити кровопролиття».

Також під час візиту планується обговорення шляхів просування спільних інтересів у регіоні.

Додамо, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував переговори з партнерами в Парижі.

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