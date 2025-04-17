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Андрій Єрмак прокоментував переговори з партнерами в Парижі – там сьогодні і спецпредставник Віткофф

14:17, 17 квітня 2025
Сторони обговорили шляхи до справедливого і тривалого миру, включаючи повне припинення вогню.
Андрій Єрмак прокоментував переговори з партнерами в Парижі – там сьогодні і спецпредставник Віткофф
Джерело фото: Ludovic Marin/Reuters
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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга оприлюднив інформацію про окремі переговори з британськими, французькими та німецькими партнерами в Єлисейському палаці.

За його словами, вони «обговорили шляхи до справедливого і тривалого миру, включаючи повне припинення вогню, багатонаціональний контингент і гарантії безпеки для України.

Керівник ОП Андрій Єрмак вказав, що у переговорах в Єлисейському палаці від наших партнерів взяли участь представники країн, які входять до коаліції охочих: дипломатичний радник Президента Франції Еммануель Бонн, радник з питань національної безпеки Прем’єр-міністра Великої Британії Джонатан Пауелл і радник з питань національної безпеки Федерального канцлера Німеччини Єнс Пльотнер.

«Ми обмінялися думками щодо подальших кроків для досягнення справедливого та сталого миру, зокрема реалізації повного припинення вогню, залучення багатонаціонального військового контингенту, а також розбудови ефективної архітектури безпеки для України», - повідомив Єрмак.

Нагадаємо, що 17 квітня керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров прибули до Парижу на зустріч із представниками «коаліції охочих».

За словами Єрмака, в рамках візиту заплановано серію двосторонніх та багатосторонніх зустрічей з представниками держав коаліції охочих та спроможних гарантувати безпеку, зокрема з Франції, Німеччини та  Великої Британії.

«В рамках візиту заплановано серію двосторонніх та багатосторонніх зустрічей з представниками держав коаліції охочих та спроможних гарантувати безпеку, зокрема з Франції, Німеччини та Великої Британії. Також заплановані зустрічі з представниками США, які в цей час перебувають у Франції», — повідомив керівник Офісу Президента.

Зазначимо, що представник Білого дому Стів Віткофф також у Парижі. Він зустрічається з дипломатичним радником президента Франції Еммануеля Макрона Еммануелем Бонне в Єлисейському палаці.

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Франція Андрій Єрмак

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