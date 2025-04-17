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Андрій Єрмак разом із міністром оборони Умєровим та очільником МЗС Сибігою прибули до Парижу на зустріч з представниками «коаліції охочих»

09:39, 17 квітня 2025
Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров зустрінуться також із представниками США у Парижі.
Андрій Єрмак разом із міністром оборони Умєровим та очільником МЗС Сибігою прибули до Парижу на зустріч з представниками «коаліції охочих»
Фото: Associated Press
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У четвер, 17 квітня, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров прибули до Парижу на зустріч із представниками  «коаліції охочих».

За словами Єрмака, в рамках візиту заплановано серію двосторонніх та багатосторонніх зустрічей з представниками держав коаліції охочих та спроможних гарантувати безпеку, зокрема з Франції, Німеччини та  Великої Британії.

"В рамках візиту заплановано серію двосторонніх та багатосторонніх зустрічей з представниками держав коаліції охочих та спроможних гарантувати безпеку, зокрема з Франції, Німеччини та Великої Британії.
Також заплановані зустрічі з представниками США, які в цей час перебувають у Франції", — повідомив керівник Офісу Президента.

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Франція офіс президента Рустем Умєров Андрій Сибіга Андрій Єрмак

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