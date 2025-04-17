Андрій Єрмак разом із міністром оборони Умєровим та очільником МЗС Сибігою прибули до Парижу на зустріч з представниками «коаліції охочих»

Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров зустрінуться також із представниками США у Парижі.

Фото: Associated Press

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У четвер, 17 квітня, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров прибули до Парижу на зустріч із представниками «коаліції охочих».

За словами Єрмака, в рамках візиту заплановано серію двосторонніх та багатосторонніх зустрічей з представниками держав коаліції охочих та спроможних гарантувати безпеку, зокрема з Франції, Німеччини та Великої Британії.

"В рамках візиту заплановано серію двосторонніх та багатосторонніх зустрічей з представниками держав коаліції охочих та спроможних гарантувати безпеку, зокрема з Франції, Німеччини та Великої Британії.

Також заплановані зустрічі з представниками США, які в цей час перебувають у Франції", — повідомив керівник Офісу Президента.

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