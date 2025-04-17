Андрей Ермак вместе с министром обороны Умеровым и главой МИД Сибигой прибыли в Париж на встречу с представителями «коалиции желающих»

Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров встретятся также с представителями США в Париже.

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Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров прибыли в Париж на встречу с представителями коалиции желающих.

По словам Ермака, в рамках визита запланирована серия двусторонних и многосторонних встреч с представителями государств коалиции желающих и способных обеспечить безопасность, в частности из Франции, Германии и Великобритании.

"В рамках визита запланирована серия двусторонних и многосторонних встреч с представителями государств коалиции желающих и способных обеспечить безопасность, в частности из Франции, Германии и Великобритании.

Также запланированы встречи с представителями США, которые в настоящее время находятся во Франции", - сообщил руководитель Офиса Президента.

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