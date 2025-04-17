Верховный Суд сделал вывод, когда не нужно ссылаться на статью 69 Уголовного кодекса при назначении наказания несовершеннолетнему

Суды предыдущих инстанций признали несовершеннолетнего виновным в нанесении легких телесных повреждений и назначили ему наказание в размере 60 часов общественных работ.

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Если при назначении наказания несовершеннолетнему с учетом положений статей 99–102 УК наказание будет ниже минимальной границы, установленной в санкции статьи (части статьи) Особенной части УК, дополнительно ссылаться на статью 69 Кодекса не требуется. Такой вывод сделала объединенная палата Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда по результатам рассмотрения дела № 754/15594/23.

По обстоятельствам уголовного производства суды предыдущих инстанций признали несовершеннолетнего виновным и осудили его по части 2 статьи 125 УК Украины с применением статьи 100 этого Кодекса к наказанию в виде 60 часов общественных работ.

В кассационной жалобе прокурор указывал, что назначение несовершеннолетнему наказания вне пределов санкции части 2 статьи 125 УК Украины в виде общественных работ с ссылкой только на нормы Общей части Кодекса, регулирующие особенности назначения наказания несовершеннолетним (статья 100 УК Украины), без учета общих принципов назначения наказания, предусмотренных статьей 65 Кодекса, касающихся соблюдения минимального размера наказания, предусмотренного санкцией этой статьи, является неправильным применением (толкованием) закона Украины о уголовной ответственности.

Отказывая в удовлетворении этих кассационных требований, ОП КУС ВС указала, что статьи 99–102 УК Украины конкретизируют положения части 1 статьи 65 Кодекса.

Системный анализ статей 69 и 99–102 УК Украины свидетельствует о том, что эти нормы не конкурируют между собой, поскольку статьи 99–102 Кодекса устанавливают размеры наказаний, в пределах которых они могут быть назначены в случаях совершения уголовного правонарушения несовершеннолетним, которому наказание необходимо назначить независимо от минимального размера наказания, предусмотренного санкцией статьи (санкцией части статьи) Особенной части этого Кодекса, по которой его осудили, а также от того, есть ли основания для применения положений статьи 69 УК Украины.

В то же время при наличии условий и оснований за совершение уголовного правонарушения несовершеннолетнему может быть назначено наказание с применением предписаний статьи 69 УК Украины.

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