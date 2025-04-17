В Гоструда объяснили, возможна ли командировка без выплаты аванса

Работники имеют право на возмещение расходов и получение других компенсаций в связи со служебными командировками.

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Восточное межрегиональное управление Государственной службы Украины по вопросам труда разъясняет, возможно ли командирование без выплаты аванса.

Требование к работнику о командировании без выплаты средств на командировку является нарушением законодательства о труде.

Законодательное обоснование:

Согласно ст. 121 КЗоТ работники имеют право на возмещение расходов и получение других компенсаций в связи с служебными командировками.

Работникам, направляемым в командировку, выплачиваются: суточные за время пребывания в командировке, стоимость проезда до места назначения и обратно, а также расходы на аренду жилья в порядке и размерах, устанавливаемых законодательством.

Практическая необходимость:

Командировки часто связаны с непредсказуемыми расходами. Без аванса работник может оказаться в затруднительном финансовом положении, что негативно скажется на выполнении служебных обязанностей.

Выдача аванса обеспечивает работнику возможность своевременно оплатить необходимые расходы, такие как проезд, проживание и питание.

В письме Минсоцполитики от 07.11.2013 №998/13/155-13, в частности, обращается внимание, что отправка работника в командировку без аванса является нарушением трудового законодательства.

В то же время вполне возможна ситуация, когда работнику не хватает выданных работодателем на командировку средств, и он получает компенсацию в полном объеме после возвращения.

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