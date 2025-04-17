У Держпраці пояснили, чи можливе відрядження без виплати авансу

Працівники мають право на відшкодування витрат та одержання інших компенсацій у зв’язку з службовими відрядженнями.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Східне міжрегіональне управління Державної служби України з питань праці пояснює, чи можливе відрядження без виплати авансу.

Вимога до працівника щодо відрядження без виплати коштів на відрядження є порушенням законодавства про працю.

Законодавче обґрунтування:

Згідно зі ст. 121 КЗпП працівники мають право на відшкодування витрат та одержання інших компенсацій у зв’язку з службовими відрядженнями.

Працівникам, які направляються у відрядження, виплачуються: добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати з найму жилого приміщення в порядку і розмірах, встановлюваних законодавством.

Практична необхідність:

Відрядження часто пов’язані з непередбачуваними витратами. Без авансу працівник може опинитися у скрутному фінансовому становищі, що негативно вплине на виконання службових обов’язків.

Видача авансу забезпечує працівнику можливість своєчасно оплатити необхідні витрати, такі як проїзд, проживання та харчування.

У листі Мінсоцполітики від 07.11.2013 №998/13/155-13, зокрема, звертає увагу, що відправлення працівника у відрядження без авансу є порушенням трудового законодавства.

Водночас цілком можлива ситуація, коли працівнику не вистачає виданого виданих на роботодавцем на відрядження коштів і він отримує компенсацію у повному обсязі після повернення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.