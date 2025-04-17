Практика судів
  1. В Україні

У Держпраці пояснили, чи можливе відрядження без виплати авансу

09:57, 17 квітня 2025
Працівники мають право на відшкодування витрат та одержання інших компенсацій у зв’язку з службовими відрядженнями.
У Держпраці пояснили, чи можливе відрядження без виплати авансу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Східне міжрегіональне управління Державної служби України з питань праці пояснює, чи можливе відрядження без виплати авансу.

Вимога до працівника щодо відрядження без виплати коштів на відрядження є порушенням законодавства про працю.

Законодавче обґрунтування:

Згідно зі ст. 121 КЗпП працівники мають право на відшкодування витрат та одержання інших компенсацій у зв’язку з службовими відрядженнями.

Працівникам, які направляються у відрядження, виплачуються: добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати з найму жилого приміщення в порядку і розмірах, встановлюваних законодавством.

Практична необхідність:

Відрядження часто пов’язані з непередбачуваними витратами. Без авансу працівник може опинитися у скрутному фінансовому становищі, що негативно вплине на виконання службових обов’язків.

Видача авансу забезпечує працівнику можливість своєчасно оплатити необхідні витрати, такі як проїзд, проживання та харчування.

У листі Мінсоцполітики від 07.11.2013 №998/13/155-13, зокрема, звертає увагу, що відправлення працівника у відрядження без авансу є порушенням трудового законодавства.

Водночас цілком можлива ситуація, коли працівнику не вистачає виданого виданих на роботодавцем на відрядження коштів і він отримує компенсацію у повному обсязі після повернення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Держпраці

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кількість виправдувальних вироків в Україні залишається дуже низькою – Верховний Суд

При цьому десятки тисяч кримінальних справ розглядаються в судах роками.

Кабмін врегулював бронювання чиновників, правоохоронців, працівників судів і підприємств, які стоять на військовому обліку в СБУ та розвідці, окремим порядком

Уряд вирішив врегулювати в окремому порядку бронювання працівників державних органів, НАБУ, ДБР, поліції, судових органів та установ, підприємств та організацій, які перебувають на військовому обліку в СБУ чи розвідувальних органах.

Кабмін опублікував перелік доріг, ремонт яких профінансують за рахунок залишку коштів бюджету від програми ЄС

Уряд опублікував перелік доріг, будівництво і ремонт яких буде здійснюватися за рахунок залишку коштів спецфонду держбюджету від програми ЄС у 412 млн грн.

Фінансувати перевезення іноземців-кандидатів на військову службу з іноземних держав, їх харчування та проживання зможуть з бюджету – Кабмін вніс зміни

Кабмін вніс зміни до положення про ТЦК, яке передбачає, що перевезення кандидатів для проходження військової служби з числа іноземців з території іноземних держав, забезпечення їх харчуванням та проживанням, може здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету.

Верховна Рада розгляне зміни до КПК щодо досудового розслідування злочинів, пов’язаних зі зникненням осіб безвісти

Як зазначають народні депутати, законопроект розроблено у зв’язку зі зростанням кількості випадків зникнення осіб безвісти за особливих обставин на тлі воєнного стану в Україні.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Жизнєвський
    Юрій Жизнєвський
    голова Житомирського апеляційного суду
  • Олена Соколенко
    Олена Соколенко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Ростислав Кузан
    Ростислав Кузан
    суддя Львівського окружного адміністративного суду