Володимир Зеленський створив військову адміністрацію в Маріуполі

Президент Зеленський підписав указ про створення військової адміністрації в Маріуполі.

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення десяти нових військових адміністрацій у Донецькій області, зокрема в окупованому Маріуполі.

Серед новоутворених адміністрацій — Маріупольська міська, а також Кальчицька, Мангуська, Нікольська та Сартанська селищні адміністрації в межах Маріупольського району.

Ці населені пункти були захоплені РФ ще у 2022 році.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський створив 10 військових адміністрацій на територіях Донецької області, які перебувають під російською окупацією.

Також Зеленський призначив очільників новоутворених військових адміністрацій.

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