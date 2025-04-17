Володимир Зеленський призначив очільників новоутворених військових адміністрацій у Донецькій області

Президент Володимир Зеленський підписав указ про утворення військових адміністрацій у Донецькій області та призначив очільників цих адміністрацій.

Фото: ОП

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Як ми писали, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення військових адміністрацій у кількох населених пунктах Донеччини, які наразі перебувають під російською окупацією.

Також на сайті глави держави опубліковано низку розпоряджень про призначення очільників адміністрацій:

начальником Микільської селищної військової адміністрації Маріупольського району став Володимир Халабузар.

начальником Хлібодарівської сільської військової адміністрації Волноваського району став Михайло Бурнадзе.

начальником Кальчицької сільської військової адміністрації Маріупольського району став Володимир Матяш.

начальником Мангушської селищної військової адміністрації Маріупольського району стала Наталія Воробйова.

начальником Сартанської селищної військової адміністрації Маріупольського району президент призначив Олександра Куркчу.

начальником Старомлинівської сільської військової адміністрації Волноваського району призначена Альона Лєвтєрова.

начальником Ольгинської селищної військової адміністрації Волноваського району став Артем Єфіменко.

начальником Мирненської селищної військової адміністрації Волноваського району призначена Надія Сердюкова.

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