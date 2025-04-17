Практика судів
  1. В Україні

Володимир Зеленський призначив очільників новоутворених військових адміністрацій у Донецькій області

08:28, 17 квітня 2025
Президент Володимир Зеленський підписав указ про утворення військових адміністрацій у Донецькій області та призначив очільників цих адміністрацій.
Володимир Зеленський призначив очільників новоутворених військових адміністрацій у Донецькій області
Фото: ОП
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як ми писали, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення військових адміністрацій у кількох населених пунктах Донеччини, які наразі перебувають під російською окупацією.

Також на сайті глави держави опубліковано низку розпоряджень про призначення очільників адміністрацій:

начальником Микільської селищної військової адміністрації Маріупольського району став Володимир Халабузар.

начальником Хлібодарівської сільської військової адміністрації Волноваського району став Михайло Бурнадзе.

начальником Кальчицької сільської військової адміністрації Маріупольського району став Володимир Матяш.

начальником Мангушської селищної військової адміністрації Маріупольського району стала Наталія Воробйова.

начальником Сартанської селищної військової адміністрації Маріупольського району президент призначив Олександра Куркчу.

начальником Старомлинівської сільської військової адміністрації Волноваського району призначена Альона Лєвтєрова.

начальником Ольгинської селищної військової адміністрації Волноваського району став Артем Єфіменко.

начальником Мирненської селищної військової адміністрації Волноваського району призначена Надія Сердюкова.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

указ Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін опублікував перелік доріг, ремонт яких профінансують за рахунок залишку коштів бюджету від програми ЄС

Уряд опублікував перелік доріг, будівництво і ремонт яких буде здійснюватися за рахунок залишку коштів спецфонду держбюджету від програми ЄС у 412 млн грн.

Фінансувати перевезення іноземців-кандидатів на військову службу з іноземних держав, їх харчування та проживання зможуть з бюджету – Кабмін вніс зміни

Кабмін вніс зміни до положення про ТЦК, яке передбачає, що перевезення кандидатів для проходження військової служби з числа іноземців з території іноземних держав, забезпечення їх харчуванням та проживанням, може здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету.

Кількість виправдувальних вироків в Україні залишається дуже низькою – Верховний Суд

При цьому десятки тисяч кримінальних справ розглядаються в судах роками.

Кабмін врегулював бронювання чиновників, правоохоронців, працівників судів і підприємств, які стоять на військовому обліку в СБУ та розвідці, окремим порядком

Уряд вирішив врегулювати в окремому порядку бронювання працівників державних органів, НАБУ, ДБР, поліції, судових органів та установ, підприємств та організацій, які перебувають на військовому обліку в СБУ чи розвідувальних органах.

Верховна Рада розгляне зміни до КПК щодо досудового розслідування злочинів, пов’язаних зі зникненням осіб безвісти

Як зазначають народні депутати, законопроект розроблено у зв’язку зі зростанням кількості випадків зникнення осіб безвісти за особливих обставин на тлі воєнного стану в Україні.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Жизнєвський
    Юрій Жизнєвський
    голова Житомирського апеляційного суду
  • Олена Соколенко
    Олена Соколенко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Ростислав Кузан
    Ростислав Кузан
    суддя Львівського окружного адміністративного суду