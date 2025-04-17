Владимир Зеленский назначил руководителей новообразованных военных администраций в Донецкой области

Президент Владимир Зеленский подписал указ об образовании военных администраций в Донецкой области и назначил руководителей этих администраций.

Фото: ОП

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Как мы писали, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании военных администраций в нескольких населенных пунктах Донеччины, которые в настоящее время находятся под российской оккупацией.

Также на сайте главы государства опубликован ряд распоряжений о назначении руководителей администраций:

начальником Никольской сельской военной администрации Мариупольского района стал Владимир Халабузар.

начальником Хлебодаровской сельской военной администрации Волновахского района стал Михаил Бурнадзе.

начальником Кальчицкой сельской военной администрации Мариупольского района стал Владимир Матяш.

начальником Мангушской сельской военной администрации Мариупольского района стала Наталья Воробьева.

начальником Сартанской сельской военной администрации Мариупольского района президент назначил Александра Куркчу.

начальником Старомлиновской сельской военной администрации Волновахского района назначена Альона Левтёрова.

начальником Ольгинской сельской военной администрации Волновахского района стал Артем Ефименко.

начальником Мирненской сельской военной администрации Волновахского района назначена Надежда Сердюкова.

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