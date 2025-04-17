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Зеленский создал 10 военных администраций на оккупированной территории Донецкой области

08:15, 17 апреля 2025
Владимир Зеленский создал 10 военных администраций на территории Донецкой области, которые находятся под российской оккупацией.
Зеленский создал 10 военных администраций на оккупированной территории Донецкой области
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Президент Украины Владимир Зеленский создал 10 военных администраций на временно оккупированной территории Донецкой области. Соответствующий указ №240/2025 опубликован на сайте главы государства.

Были созданы:

Кальчицкая сельская военная администрация Мариупольского района Донецкой области;

Мангушская сельская военная администрация Мариупольского района Донецкой области;

Никольская сельская военная администрация Мариупольского района Донецкой области;

Старомлиновская сельская военная администрация Волновахского района Донецкой области;

Хлебодаровская сельская военная администрация Волновахского района Донецкой области;

Волновахская городская военная администрация Волновахского района Донецкой области;

Мирненская сельская  военная администрация Волновахского района Донецкой области;

Ольгинская сельская военная администрация Волновахского района Донецкой области;

Сартанская сельская  военная администрация Мариупольского района Донецкой области.

Указ вступает в силу с момента его публикации — 16 апреля 2025 года.

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указ Владимир Зеленский

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