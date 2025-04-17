Зеленский создал 10 военных администраций на оккупированной территории Донецкой области

Президент Украины Владимир Зеленский создал 10 военных администраций на временно оккупированной территории Донецкой области. Соответствующий указ №240/2025 опубликован на сайте главы государства.
Были созданы:
Кальчицкая сельская военная администрация Мариупольского района Донецкой области;
Мангушская сельская военная администрация Мариупольского района Донецкой области;
Никольская сельская военная администрация Мариупольского района Донецкой области;
Старомлиновская сельская военная администрация Волновахского района Донецкой области;
Хлебодаровская сельская военная администрация Волновахского района Донецкой области;
Волновахская городская военная администрация Волновахского района Донецкой области;
Мирненская сельская военная администрация Волновахского района Донецкой области;
Ольгинская сельская военная администрация Волновахского района Донецкой области;
Сартанская сельская военная администрация Мариупольского района Донецкой области.
Указ вступает в силу с момента его публикации — 16 апреля 2025 года.
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