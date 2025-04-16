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Белый дом объяснил детали новых пошлин на китайские товары – 245% только для отдельных позиций

21:49, 16 апреля 2025
США установили 245% пошлину на электромобили и шприцы из Китая.
Белый дом объяснил детали новых пошлин на китайские товары – 245% только для отдельных позиций
Фото: nv.ua
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США не вводят новых масштабных тарифов на китайские товары, а уточняют режим налогообложения для отдельных категорий импорта. Как сообщает ABC News со ссылкой на заявление Белого дома, речь идет, в частности, об электромобилях и шприцах, которые будут облагаться пошлиной в размере 245%.

В заявлении указано, что такой уровень тарифов является следствием предыдущих шагов Вашингтона и реакции Китая. Новый 145-процентный тариф будет добавлен к уже действующим пошлинам, установленным по так называемому Разделу 301 (Section 301 tariffs), который касается недобросовестной торговой практики.

Раздел 301 начали применять еще при первой каденции президента Дональда Трампа. Именно он инициировал ряд ограничений для китайского импорта. Впоследствии его преемник Джо Байден оставил в силе часть этих решений и даже усилил некоторые из них. В частности, администрация Байдена ввела 100% пошлину на импорт электромобилей из КНР.

Таким образом, совокупная пошлина на эти позиции составляет 245%. В Белом доме отмечают, что это не являются новыми полномасштабными торговыми мерами против Китая, а скорее уточнением ранее введенной политики.

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США Китай

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