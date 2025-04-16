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Білий дім пояснив деталі нових мит на китайські товари — 245% лише для окремих позицій

21:49, 16 квітня 2025
США встановили 245% мито на електромобілі та шприци з Китаю.
Білий дім пояснив деталі нових мит на китайські товари — 245% лише для окремих позицій
Фото: nv.ua
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США не вводять нових масштабних тарифів на китайські товари, а уточнюють режим оподаткування для окремих категорій імпорту. Як повідомляє ABC News із посиланням на заяву Білого дому, йдеться, зокрема, про електромобілі та шприци, які обкладатимуться митом у розмірі 245%.

У заяві зазначено, що такий рівень тарифів є наслідком попередніх кроків Вашингтона та реакції Китаю. Новий 145-відсотковий тариф буде додано до вже чинних мит, встановлених за так званим Розділом 301 (Section 301 tariffs), який стосується недобросовісної торговельної практики.

Розділ 301 почали застосовувати ще за першої каденції президента Дональда Трампа. Саме він ініціював низку обмежень для китайського імпорту. Згодом його наступник Джо Байден залишив чинними частину цих рішень і навіть посилив деякі з них. Зокрема, адміністрація Байдена запровадила 100% мито на імпорт електромобілів з КНР.

Таким чином, сукупне мито на ці позиції становить 245%. У Білому домі наголошують, що це не є новими повномасштабними торговельними заходами проти Китаю, а радше уточненням раніше впровадженої політики.

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США Китай

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