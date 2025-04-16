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У Білому домі заявили, що США можуть керувати часом і простором

21:32, 16 квітня 2025
У Білому домі заявили про здатність США «маніпулювати простором і часом» завдяки технологіям.
У Білому домі заявили, що США можуть керувати часом і простором
Фото: Getty Images
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США мають технології, які дають змогу впливати на простір і час, заявив директор Управління з науки і технологічної політики Білого дому Майкл Краціос. За його словами, ці розробки дозволяють зменшувати фізичну відстань, сприяють зростанню та підвищують продуктивність.

«Наші технології дозволяють нам маніпулювати простором і часом. Вони стирають відстані, сприяють зростанню і підвищують продуктивність», — зазначив Краціос.

У своїй промові він також послався на нещодавній виступ віцепрезидента Джей Ді Венса, який наголосив, що історично американські інновації були спрямовані на розширення можливостей працівників і підвищення їхньої ефективності. Однак, за словами Краціоса, ця традиція була знецінена через політику необмеженої імміграції та орієнтацію на дешеву робочу силу — як всередині країни, так і за кордоном.

«Ми можемо будувати нові способи, які дозволять нам робити більше з меншими витратами, або ми можемо запозичити у майбутнього. Ми вирішили позичати у майбутнього знову і знову. Наш вибір як цивілізації – технологія чи борг. І ми вибрали борг», — сказав Краціос.

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США технології

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