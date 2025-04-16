Міністр оборони Франції летить до США задля обговорення гарантій безпеки для України та витрати НАТО

Франція та США координують дії напередодні саміту в Гаазі.

Фото: Politico

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У четвер, 17 квітня, міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню вирушить до Вашингтона для зустрічі з американським колегою Пітом Гегсетом, повідомляє Politico.

У ході переговорів міністри обговорять низку важливих тем, зокрема ситуацію на Близькому Сході, безпекову підтримку України, політику в Індо-Тихоокеанському регіоні та підготовку до саміту НАТО, який відбудеться в червні.

Візит Лекорню проходить на фоні напруженості в трансатлантичних відносинах, пов'язаної з посиленням торговельного протистояння з адміністрацією президента США Дональда Трампа, а також його критикою НАТО та зниженням підтримки України. Окрім цього, Вашингтон неодноразово закликав європейських союзників збільшити витрати на оборону до 5% ВВП.

Під час зустрічі французький міністр також поінформує американську сторону про поточне військове планування гарантій безпеки для України, яке координують Франція та Велика Британія. Очікується, що міністри обговорять підготовку до саміту НАТО в Гаазі, де планується перегляд цілей щодо оборонних витрат Альянсу.

Також Лекорню проведе зустрічі з представниками команди Трампа, зокрема з Кітом Келлогом, спеціальним представником з питань України, та Тулсі Габбард, виконувачем обов’язків директора національної розвідки США.

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