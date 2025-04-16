Министр обороны Франции летит в США для обсуждения гарантий безопасности для Украины и расходов НАТО

Франция и США координируют действия накануне саммита в Гааге.

Фото: Politico

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В четверг, 17 апреля, министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню отправится в Вашингтон для встречи с американским коллегой Питом Гегсетом, сообщает Politico.

В ходе переговоров министры обсудят ряд важных тем, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, поддержку безопасности Украины, политику в Индо-Тихоокеанском регионе и подготовку к саммиту НАТО, который состоится в июне.

Визит Лекорню проходит на фоне напряженности в трансатлантических отношениях, связанной с усилением торгового противостояния с администрацией президента США Дональда Трампа, а также его критикой НАТО и снижением поддержки Украины. Кроме этого, Вашингтон неоднократно призывал европейских союзников увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

Во время встречи французский министр также проинформирует американскую сторону о текущем военном планировании гарантий безопасности для Украины, которое координируют Франция и Великобритания. Ожидается, что министры обсудят подготовку к саммиту НАТО в Гааге, где планируется пересмотр целей по оборонным расходам Альянса.

Также Лекорню проведет встречи с представителями команды Трампа, в частности с Китом Келлогом, специальным представителем по вопросам Украины, и Тулси Габбард, исполняющим обязанности директора национальной разведки США.

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