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Финансировать перевозку иностранных кандидатов на военную службу из иностранных государств, их питание и проживание смогут за счет бюджета – Кабмин внес изменения

08:25, 17 апреля 2025
Кабмин внес изменения в положение о ТЦК, предусматривающие, что перевозка кандидатов на военную службу из числа иностранцев с территории иностранных государств, обеспечение их питанием и проживанием может осуществляться за счет средств государственного бюджета.
Финансировать перевозку иностранных кандидатов на военную службу из иностранных государств, их питание и проживание смогут за счет бюджета – Кабмин внес изменения
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Кабмин внес изменения в Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, согласно которым финансовое и материальное обеспечение мероприятий, связанных с выполнением воинского долга, проводимых ТЦК, включая перевозку (транспортировку) кандидатов на военную службу из числа иностранцев или лиц без гражданства с территории иностранных государств, обеспечение их питанием и проживанием, осуществляется за счет и в пределах средств государственного бюджета, а также других источников, не запрещенных законодательством.

Соответственно, постановлением Кабмина от 15 апреля №442 также внесены изменения в Особенности осуществления публичных закупок товаров, работ и услуг для заказчиков, утвержденные постановлением №1178.

А именно, приобретение заказчиками товаров и услуг, стоимость которых равна или превышает 100 тыс. грн, услуг по текущему ремонту, стоимость которых равна или превышает 200 тыс. грн, работ, стоимость которых равна или превышает 1,5 млн грн, может осуществляться путем заключения договора о закупке без применения открытых торгов и/или электронного каталога для закупки товара в случае, если осуществляется закупка услуг, связанных с перевозкой (транспортировкой) кандидатов на военную службу из числа иностранцев или лиц без гражданства с территории иностранных государств, их питанием и проживанием.

Также правительство определило, что ТЦК рассматривают обращения (заявления) иностранцев и лиц без гражданства о принятии на военную службу по контракту, проводят первичную проверку и первичное собеседование с кандидатом.

В течение 3 календарных дней с даты проведения первичного собеседования направляют заключение о целесообразности дальнейшей проверки иностранца или лица без гражданства как кандидата на военную службу или об отказе в принятии на военную службу в Центр рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства для дальнейшего проведения основной проверки.

Соответствующие изменения также внесены в Положение о центрах рекрутинга Вооруженных Сил и Положение о Центре рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства.

Автор: Наталя Мамченко

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