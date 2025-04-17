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Фінансувати перевезення іноземців-кандидатів на військову службу з іноземних держав, їх харчування та проживання зможуть з бюджету – Кабмін вніс зміни

08:25, 17 квітня 2025
Кабмін вніс зміни до положення про ТЦК, яке передбачає, що перевезення кандидатів для проходження військової служби з числа іноземців з території іноземних держав, забезпечення їх харчуванням та проживанням, може здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету.
Фінансувати перевезення іноземців-кандидатів на військову службу з іноземних держав, їх харчування та проживання зможуть з бюджету – Кабмін вніс зміни
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Кабмін вніс зміни до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, відповідно до яких фінансове і матеріальне забезпечення заходів, пов’язаних з виконанням військового обов’язку, які проводяться територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, перевезенням (транспортуванням) кандидатів для проходження військової служби з числа іноземців або осіб без громадянства з території іноземних держав, забезпеченням їх харчуванням та проживанням, здійснюється за рахунок і в межах коштів державного бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Відповідно, постановою Кабміну від 15 квітня №442 також внесені зміни до Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, затверджених постановою №1178.

А саме, придбання замовниками товарів і послуг, вартість яких становить або перевищує 100 тис. грн, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, може здійснюватися шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли здійснюється закупівля послуг, пов’язаних з перевезенням (транспортуванням) кандидатів для проходження військової служби з числа іноземців або осіб без громадянства з території іноземних держав, їх харчуванням та проживанням.

Також уряд визначив, що ТЦК розглядають звернення (заяви) іноземців та осіб без громадянства щодо прийняття на військову службу за контрактом, проводять первинну перевірку та первинну співбесіду з кандидатом для проходження військової служби.

Протягом 3 календарних днів з дати проведення первинної співбесіди надсилають висновок щодо доцільності подальшої перевірки іноземця або особи без громадянства як кандидата для проходження військової служби або відмови у прийнятті на військову службу до Центру рекрутингу іноземців та осіб без громадянства з метою подальшого проведення основної перевірки.

Відповідні зміни також внесені до Положення про центри рекрутингу Збройних Сил і Положення про Центр рекрутингу іноземців та осіб без громадянства.

Автор: Наталя Мамченко

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бюджет Кабінет Міністрів України фінанси військова служба

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Фінансувати перевезення іноземців-кандидатів на військову службу з іноземних держав, їх харчування та проживання зможуть з бюджету – Кабмін вніс зміни

Кабмін вніс зміни до положення про ТЦК, яке передбачає, що перевезення кандидатів для проходження військової служби з числа іноземців з території іноземних держав, забезпечення їх харчуванням та проживанням, може здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету.

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