В Белом доме заявили, что США могут управлять временем и пространством

В Белом доме заявили о способности США «манипулировать пространством и временем» благодаря технологиям.

Фото: Getty Images

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США имеют технологии, которые позволяют влиять на пространство и время, заявил директор Управления по науке и технологической политике Белого дома Майкл Крациос. По его словам, эти разработки позволяют уменьшать физическое расстояние, способствуют росту и повышают производительность.

«Наши технологии позволяют нам манипулировать пространством и временем. Они стирают расстояния, способствуют росту и повышают производительность», - отметил Крациос.

В своей речи он также сослался на недавнее выступление вице-президента Джей Ди Вэнса, который подчеркнул, что исторически американские инновации были направлены на расширение возможностей работников и повышение их эффективности. Однако, по словам Крациоса, эта традиция была обесценена из-за политики неограниченной иммиграции и ориентации на дешевую рабочую силу - как внутри страны, так и за рубежом.

«Мы можем строить новые способы, которые позволят нам делать больше с меньшими затратами, или мы можем позаимствовать у будущего. Мы решили одалживать у будущего снова и снова. Наш выбор как цивилизации - технология или долг. И мы выбрали долг», - сказал Крациос.

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