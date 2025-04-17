Практика судів
  1. В Україні

Зеленський створив 10 військових адміністрацій на окупованій Донеччині

08:15, 17 квітня 2025
Володимир Зеленський створив 10 військових адміністрацій на територіях Донецької області, які перебувають під російською окупацією.
Зеленський створив 10 військових адміністрацій на окупованій Донеччині
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський створив 10 військових адміністрацій на тимчасово окупованій території Донецької області. Відповідний указ №240/2025 опубліковано на сайті глави держави. 

Було створено:

  • Кальчицьку сільську військову адміністрацію Маріупольського району Донецької області;
  • Мангушську селищну військову адміністрацію Маріупольського району Донецької області;
  • Микільську селищну військову адміністрацію Маріупольського району Донецької області;
  • Старомлинівську сільську військову адміністрацію Волноваського району Донецької області;
  • Хлібодарівську сільську військову адміністрацію Волноваського району Донецької області;
  • Волноваську міську військову адміністрацію Волноваського району Донецької області;
  • Мирненську селищну військову адміністрацію Волноваського району Донецької області;
  • Ольгинську селищну військову адміністрацію Волноваського району Донецької області;
  • Сартанську селищну військову адміністрацію Маріупольського району Донецької області.

Указ набирає чинності з дня його опублікування – 16 квітня 2025 року. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

указ Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін опублікував перелік доріг, ремонт яких профінансують за рахунок залишку коштів бюджету від програми ЄС

Уряд опублікував перелік доріг, будівництво і ремонт яких буде здійснюватися за рахунок залишку коштів спецфонду держбюджету від програми ЄС у 412 млн грн.

Фінансувати перевезення іноземців-кандидатів на військову службу з іноземних держав, їх харчування та проживання зможуть з бюджету – Кабмін вніс зміни

Кабмін вніс зміни до положення про ТЦК, яке передбачає, що перевезення кандидатів для проходження військової служби з числа іноземців з території іноземних держав, забезпечення їх харчуванням та проживанням, може здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету.

Кількість виправдувальних вироків в Україні залишається дуже низькою – Верховний Суд

При цьому десятки тисяч кримінальних справ розглядаються в судах роками.

Кабмін врегулював бронювання чиновників, правоохоронців, працівників судів і підприємств, які стоять на військовому обліку в СБУ та розвідці, окремим порядком

Уряд вирішив врегулювати в окремому порядку бронювання працівників державних органів, НАБУ, ДБР, поліції, судових органів та установ, підприємств та організацій, які перебувають на військовому обліку в СБУ чи розвідувальних органах.

Верховна Рада розгляне зміни до КПК щодо досудового розслідування злочинів, пов’язаних зі зникненням осіб безвісти

Як зазначають народні депутати, законопроект розроблено у зв’язку зі зростанням кількості випадків зникнення осіб безвісти за особливих обставин на тлі воєнного стану в Україні.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Жизнєвський
    Юрій Жизнєвський
    голова Житомирського апеляційного суду
  • Олена Соколенко
    Олена Соколенко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Ростислав Кузан
    Ростислав Кузан
    суддя Львівського окружного адміністративного суду