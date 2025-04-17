Зеленський створив 10 військових адміністрацій на окупованій Донеччині

Володимир Зеленський створив 10 військових адміністрацій на територіях Донецької області, які перебувають під російською окупацією.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський створив 10 військових адміністрацій на тимчасово окупованій території Донецької області. Відповідний указ №240/2025 опубліковано на сайті глави держави.

Було створено:

Кальчицьку сільську військову адміністрацію Маріупольського району Донецької області;

Мангушську селищну військову адміністрацію Маріупольського району Донецької області;

Микільську селищну військову адміністрацію Маріупольського району Донецької області;

Старомлинівську сільську військову адміністрацію Волноваського району Донецької області;

Хлібодарівську сільську військову адміністрацію Волноваського району Донецької області;

Волноваську міську військову адміністрацію Волноваського району Донецької області;

Мирненську селищну військову адміністрацію Волноваського району Донецької області;

Ольгинську селищну військову адміністрацію Волноваського району Донецької області;

Сартанську селищну військову адміністрацію Маріупольського району Донецької області.

Указ набирає чинності з дня його опублікування – 16 квітня 2025 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.