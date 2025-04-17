Зеленський створив 10 військових адміністрацій на окупованій Донеччині

08:15, 17 квітня 2025
Володимир Зеленський створив 10 військових адміністрацій на територіях Донецької області, які перебувають під російською окупацією.
Президент України Володимир Зеленський створив 10 військових адміністрацій на тимчасово окупованій території Донецької області. Відповідний указ №240/2025 опубліковано на сайті глави держави.
Було створено:
- Кальчицьку сільську військову адміністрацію Маріупольського району Донецької області;
- Мангушську селищну військову адміністрацію Маріупольського району Донецької області;
- Микільську селищну військову адміністрацію Маріупольського району Донецької області;
- Старомлинівську сільську військову адміністрацію Волноваського району Донецької області;
- Хлібодарівську сільську військову адміністрацію Волноваського району Донецької області;
- Волноваську міську військову адміністрацію Волноваського району Донецької області;
- Мирненську селищну військову адміністрацію Волноваського району Донецької області;
- Ольгинську селищну військову адміністрацію Волноваського району Донецької області;
- Сартанську селищну військову адміністрацію Маріупольського району Донецької області.
Указ набирає чинності з дня його опублікування – 16 квітня 2025 року.
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