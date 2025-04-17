Владимир Зеленский создал военную администрацию в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании десяти новых военных администраций в Донецкой области, в частности, в оккупированном Мариуполе.
Среди новообразованных администраций – Мариупольская городская, а также Кальчицкая, Мангусская, Никольская и Сартанская сельские администрации в пределах Мариупольского района.
Эти населённые пункты были захвачены РФ еще в 2022 году.
Напомним, что Владимир Зеленский создал 10 военных администраций на территории Донецкой области, которые находятся под российской оккупацией.
Также Зеленский назначил руководителей новообразованных военных администраций.
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