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Андрей Ермак прокомментировал переговоры с партнерами в Париже – там сегодня и спецпредставитель Виткофф

14:17, 17 апреля 2025
Стороны обсудили пути к справедливому и длительному миру, включая полное прекращение огня.
Андрей Ермак прокомментировал переговоры с партнерами в Париже – там сегодня и спецпредставитель Виткофф
Источник фото: Ludovic Marin/Reuters
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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обнародовал информацию о отдельных переговорах с британскими, французскими и немецкими партнерами в Елисейском дворце.

По его словам, они «обсудили пути к справедливому и длительному миру, включая полное прекращение огня, многонациональный контингент и гарантии безопасности для Украины».

Руководитель ОП Андрей Ермак указал, что в переговорах в Елисейском дворце от наших партнеров участвовали представители стран, входящих в коалицию желающих: дипломатический советник Президента Франции Эммануэль Бонн, советник по вопросам национальной безопасности Премьер-министра Великобритании Джонатан Пауэлл и советник по вопросам национальной безопасности Федерального канцлера Германии Йенс Плетнер.

«Мы обменялись мнениями по дальнейшим шагам для достижения справедливого и устойчивого мира, в том числе реализации полного прекращения огня, привлечения многонационального военного контингента, а также строительства эффективной архитектуры безопасности для Украины», - сообщил Ермак.

Напоминаем, что 17 апреля руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров прибыли в Париж для встречи с представителями «коалиции желающих».

По словам Ермака, в рамках визита запланирована серия двусторонних и многосторонних встреч с представителями государств коалиции желающих и способных гарантировать безопасность, в том числе с Францией, Германией и Великобританией.

«В рамках визита запланирована серия двусторонних и многосторонних встреч с представителями государств коалиции желающих и способных гарантировать безопасность, в том числе с Францией, Германией и Великобританией. Также запланированы встречи с представителями США, которые в этот момент находятся во Франции», — сообщил руководитель Офиса Президента.

Отметим, что представитель Белого дома Стив Виткофф также находится в Париже. Он встречается с дипломатическим советником президента Франции Эммануэля Макрона Эммануэлем Бонне в Елисейском дворце.

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Франция Андрей Ермак

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