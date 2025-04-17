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НАБУ и САП объявили подозрение члену ВККС Владимиру Луганскому в присвоении государственных средств

14:08, 17 апреля 2025
Более 576 тысяч грн незаконных надбавок и выплат – НАБУ сообщило о подозрении члену ВККС Владимиру Луганскому.
НАБУ и САП объявили подозрение члену ВККС Владимиру Луганскому в присвоении государственных средств
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НАБУ и САП сообщили судье в отставке, а ныне члену Высшей квалификационной комиссии судей Владимиру Луганскому о подозрении в присвоении государственных средств на сумму более полумиллиона гривен.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в октябре 2024 года ВККС создала комиссию для проверки добропорядочности судьи в отставке, члена ВККС Владимира Луганского.

Основанием для такого решения стало обращение общественной организации «Центр противодействия коррупции» от 10 сентября 2024 года относительно Владимира Луганского.

Общественные активисты сообщили Комиссии, что Владимир Луганский с апреля 2015 года по сентябрь 2020 года, по их мнению, безосновательно получил не менее 160 074 гривен за наличие ученой степени доктора философии (15% от должностного оклада судьи).

По выводам общественности, получать указанные деньги Владимир Луганский, который в указанное время был судьей и главой Северодонецкого городского суда Луганской области, не имел права.

Как сообщает НАБУ, по данным следствия, подозреваемый, занимая должность судьи, использовал в качестве повода для начисления ему 15% надбавки к заработной плате и пенсии «ученую степень доктора философии».

Эту степень он получил еще в 2011 году с нарушением процедуры, поскольку ни один вуз тогда не имел права присваивать такую степень, а соответствующий диплом негосударственного образца не мог служить основанием для каких-либо дополнительных выплат.

В результате с 2015 года подозреваемый незаконно получил из государственного бюджета средства на сумму более 576 тыс. грн.

Квалификация: ч. 4 ст. 191 УК Украины.

Автор: Наталя Мамченко

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ВККС НАБУ САП подозреваемый

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