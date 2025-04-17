В Хмельницком нашли мертвым 20-летнего курсанта пограничной академии

Тело курсанта нашли с огнестрельным ранением, на момент гибели он нес службу в суточном наряде.

Фото: Hromadske

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17 апреля утром в Хмельницком обнаружили тело 20-летнего курсанта с огнестрельным ранением. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает Суспільне.

Погибший был курсантом первого курса Национальной академии ГПСУ имени Богдана Хмельницкого. По информации службы, на момент инцидента он нес службу в суточном наряде. Как только его тело нашли, к месту происшествия вызвали медиков и правоохранителей.

Известно, что курсант был родом из Черниговской области. Имел полное среднее образование, в 2022 году подписал контракт на службу, а в прошлом году поступил в академию. В пограничной службе отметили, что парень хорошо учился, был общительным и положительно характеризовался.

Обстоятельства гибели выясняет следствие. Также в ГПСУ начали внутреннее расследование.

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