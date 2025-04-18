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Во Львовской области отец возил 3-летнего сына на тракторе — мальчик выпал и попал под колесо

10:00, 18 апреля 2025
Отец во время сельскохозяйственных работ нечаянно травмировал сына: тот выпал из трактора и попал под колесо.
Во Львовской области отец возил 3-летнего сына на тракторе — мальчик выпал и попал под колесо
Фото: полиция Львовской области
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Во Львовской области, в одном из сел Золочевского района, под колеса трактора попал трехлетний мальчик. Ребенок был госпитализирован в больницу. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Об этом сообщает полиция региона.

По предварительным данным, 32-летний отец во время проведения земельных работ перевозил своего сына на тракторе. Мальчик не удержался и упал под колесо транспортного средства.

В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи — ограничение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

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Львов

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