Во Львовской области отец возил 3-летнего сына на тракторе — мальчик выпал и попал под колесо

Во Львовской области, в одном из сел Золочевского района, под колеса трактора попал трехлетний мальчик. Ребенок был госпитализирован в больницу. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Об этом сообщает полиция региона.
По предварительным данным, 32-летний отец во время проведения земельных работ перевозил своего сына на тракторе. Мальчик не удержался и упал под колесо транспортного средства.
В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи — ограничение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
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